Una Posaclima Ponzano in piena emergenza riceve l'Autosped Castelnuovo Scrivia

È un altro super esame quello che attende la Posaclima Ponzano domani sera (palla a due ore 19) al PalaCicogna. Le biancoverdi di Anna Zimerle infatti ospitano Castelnuovo Scrivia, reduce dal cambio di guida tecnica e tra le squadre in corsa per il secondo posto.

Avversario ostico dunque per Giordano e compagne, che devono fare i conti con assenze molto pesanti: infatti non saranno della partita Matilde Bianchi, a causa di una distorsione alla caviglia rimediata nel derby con Treviso e anche Greta Brunelli, in fase di recupero dai problemi fisici che l’hanno fermata nelle ultime settimane. In dubbio anche un altro paio di atlete, che saranno valutate soltanto domani nell’allenamento di rifinitura.

Sarà un’occasione per vedere all’opera le giovani del Progetto Reyer che hanno ben giocato nelle ultime gare.

“Viene a farci visita una squadra differente rispetto a quella incontrata all’andata – dice coach Anna Zimerle –, e per l’inserimento di Ravelli e per il cambio alla guida tecnica che starà dando una nuova identità sia offensiva che difensiva al gruppo"

"Ponzano - conclude Zimerle - sta affrontando una settimana delicata con qualche defezione per infortuni, cosa che in una stagione di 9/10 mesi è prevedibile che accada. Quindi questa partita sarà per noi occasione per testare la resilienza del gruppo!”.