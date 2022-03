Serie A2 femminile, per la Posaclima Ponzano c'è il recupero contro la Brixia Brescia

Dopo il rinvio contro Vicenza, la Posaclima Ponzano torna in campo domani sera per uno dei recuperi (palla a due ore 19,30) delle gare di campionato non disputate. Giordano e compagne avranno l’emozione di giocare al PalaLeonessa, casa del Brixia Basket e della Pallacanestro Brescia squadra che gioca in serie A maschile.

Un contesto che renderà ancora più affascinante una trasferta che si preannuncia molto difficile per Ponzano, che sta recuperando alcuni elementi preziosi del roster, dopo alcuni acciacchi più o meno lunghi che hanno colpito la squadra di Anna Zimerle.

Le biancoverdi proveranno a tenere testa a una delle corazzate del campionato di serie A2 femminile, anche se le bresciane partono ovviamente con i favori del pronostico.

“Il recupero di Brescia apre un miniciclo per noi di 4 partite in 10 giorni – dice coach Anna Zimerle presentando la gara - Siamo a casa di una squadra solida che nei playoff darà filo da torcere alle favorite. Brescia vanta un gruppo di giocatrici giovani che giocano però con grande consapevolezza nei loro mezzi e offrono un basket intenso e molto dinamico. Noi ci presentiamo da loro un po’ acciaccati, ma con la voglia e l’intenzione aprire bene la volata finale del campionato. Brunelli, Bianchi e Richelle rientrano nel gruppo, ma saranno da gestire perché ancora in fase di recupero”.

Intanto la società ha fissato anche il recupero della gara contro Vicenza che si disputerà mercoledì 6 aprile alle ore 20.15 al PalaCicogna. Il calendario di Ponzano dunque sarà così: domani a Brescia, domenica trasferta a Torino, mercoledì 6 derby con Vicenza al PalaCicogna e sabato 9 altra gara interna contro Manto