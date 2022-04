Posaclima Ponzano, a Milano l'ultima trasferta della Regular Season

Appuntamento pasquale per la Posaclima Ponzano che domani pomeriggio (palla a due ore 18) sarà di scena a Milano per sfidare le Tigri del Sanga. Una gara che rappresenta una prova generale di playoff per le ragazze di coach Anna Zimerle, che grazie alle vittorie su Vicenza e Mantova hanno ottenuto la certezza di partecipare alla post season per la prima volta in quattro anni di A2.

Ovviamente a Milano servirà una gara tosta, contro una delle formazioni meglio attrezzate dell’intero campionato e autentica mina vagante proprio in chiave playoff dove in tante proveranno a fermare la marcia senza arresti di una Crema che quest’anno non vuole sbagliare.

Ponzano dal canto suo sa di dover provare a vincere una delle prossime due partite per provare a difendere il settimo posto dalla rimonta di Mantova, ed evitare così di incrociare le armi nei playoff proprio contro Crema.

“Sabato trasferta di spessore – dice coach Anna Zimerle - a casa di Milano che potrebbe addirittura arrivare seconda se qualche risultato altrui la favorisce. Roster di livello che gioca una pallacanestro intensa e solida e che rispetto al recupero che abbiamo giocato a marzo ha inserito una nuova straniera che ha aggiunto ed esaltato il valore già presente. Noi viaggiamo a Milano con la soddisfazione del buon risultato ottenuto e con la voglia di continuare a misurarci”