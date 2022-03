Posaclima Ponzano, dopo la batosta con Castelnuovo scontro diretto con le Sisters

Basta guardare la classifica per capire come la partita che attende domani la Posaclima Ponzano non sarà come tante altre. Le biancoverdi infatti salgono a Bolzano per sfidare le Sisters, in una gara che è uno spareggio salvezza e mette in palio due punti molto pesanti.

Ponzano è ancora all’ottavo posto con 16 punti, quattro in più delle altoatesine: ed è evidente come la vittoria dell’una o dell’altra cambierà gli scenari proprio per quanto riguarda la corsa salvezza diretta e i playout. Le trevigiane sono reduci dal ko pesante contro Scrivia e dovranno fare ancora a meno dell’infortunata Matilde Bianchi, mentre resta in dubbio la presenza di Greta Brunelli, le cui condizioni saranno valutate prima della palla a due.

Bolzano ha vinto contro Vicenza due settimane fa, ma è reduce dal ko esterno contro Alpo.

“Andiamo a casa di Bolzano che è una squadra in crescita e che rispetto alla partita di andata ha trovato un buon equilibrio, nonostante le importanti partenze di qualche mese fa– dice coach Anna Zimerle –. Hanno nei loro playmaker le colonne portanti del loro gioco, viceversa noi abbiamo i nostri vantaggi in area. Sarà una partita dall’alto peso specifico per quanto riguarda la classifica il che significa che saranno importanti tutti gli ingredienti: tecnica, gambe, testa e cuore!"