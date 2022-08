Serie A2 femminile, un talento per Treviso: Laura Gatti firma con la Podolife

Dopo Vespignani e Ramò, un’altra protagonista della promozione di San Giovanni Valdarno sbarca a Treviso: si tratta di Laura Gatti, ala grande classe 2001, che andrà a impreziosire il reparto lunghe della Podolife.

Nonostante la giovane età, Gatti vanta già esperienze importanti nei campionati senior: cresciuta con la maglia di Ragusa, fa il suo esordio in serie A1 nel 2018 con la Virtus Eirene Ragusa, dove resta fino al 2020. Nell’estate di quell’anno arriva la prima chiamata dall’A2 da Mantova, dove mette in luce tutto il suo talento, risultando uno degli elementi più preziosi nel roster mantovano.

La scorsa stagione per lei cambio di squadra e di girone: dal Nord è finita nel girone Sud dove assieme a Vespignani e Ramò è stata protagonista della grande cavalcata della Polisportiva Galli fino alla promozione in serie A1. E ora la nuova avventura a Treviso dove assieme al nuovo gruppo proverà a vivere una stagione da protagonista.

“Con l’arrivo di Laura inseriamo nel roster una ragazza dal grande talento – il commento della presidente Marika Possamai – ma anche con un’importante esperienza di serie A1 e serie A2. Laura ha dimostrato in queste stagioni tutte le sue qualità e per noi è stata una delle prime scelte per il nostro reparto lunghi. Siamo contenti che abbia accettato di far parte del nostro progetto che con lei si arricchisce di una pedina fondamentale”.