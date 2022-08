Serie A2 femminile, una Lupa per Treviso: ecco Claudia Amabiglia

Una carriera vissuta da Lupa. Con la canotta giallonero di San Martino di Lupari che ha contrassegnato il suo percorso cestistico e tecnico: ora per Claudia Amabiglia è tempo di una nuova avventura, la prima in serie A2 lontana dalle sue amate Lupe, con la maglia della Podolife Treviso.

Guardia classe 1998, Amabiglia cresce nel settore giovanile padovano con cui fa addirittura il debutto in serie A1 giovanissima nella stagione 2013/2014: all’interno del progetto Lupe l’esterna riesce a crescere a guadagnare un posto stabile nelle squadre giallonero, alternandosi tra serie A1 e serie A2, segnando oltre 1100 punti con un career high di 22 in 160 presenze.

L’anno scorso Amabiglia ha provato la sua prima avventura lontano da casa, a Spresiano, in serie B, ma ora è pronta a rimettersi in gioco in un campionato come quello di serie A2 che conosce molto bene e in cui potrà lasciare il segno.

“Intanto diamo il benvenuto di cuore a Claudia – il commento della presidente, Marika Possamai – Il nostro roster è ormai in via di definizione e siamo davvero orgogliosi di impreziosirlo con l’innesto di una giocatrice delle qualità di Amabiglia. Nonostante la giovane età vanta infatti una grande esperienza maturata in una società di grande livello come le Lupe San Martino e siamo sicuri che sarà un elemento prezioso all’interno del nostro roster”.