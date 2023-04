Serie A2, bella vittoria della Posaclima Ponzano sulla Logiman Broni

La Posaclima Ponzano supera in casa la Logiman Broni al termine di un match intenso e combattuto

LA PARTITA- 4 di Tivenius, 3 di Iuliano e 7-0 per la Posaclima. Broni registra un po’ la difesa ma le ragazze d Gambarotto sono precise in entrambe le metà campo e la tripla allo scadere di Pellegrini fissa il punteggio del primo periodo sul 17-8.

Il secondo parziale è lo specchio del primo: Ponzano fatica tremendamente a trovare il fondo della retina e si aggrappa alla propria difesa per non sprofondare. Manzotti guida la rimonta, la Posaclima perde la bussola e sono di Bianchi gli unici 2 punti segnati nel periodo. Il finale di primo tempo è tutto per la Logiman che chiude in vantaggio 19-21 i primi 20’.

L’equilibrio continua, il match va a strappi. Tivenius sente il derby con l’amica-rivale, la svedese Kantzy, e si carica la Posaclima sulle spalle. Giulia Manzotti ha altre idee: sparatoria e +7 Broni. Gobbo e compagne però non si disuniscono e con la difesa e un paio di canestri ricuciono il divario: all’ultima pausa il tabellone segna 33-37.

Pertile apre le danze e la difesa aggressiva della Posaclima produce un parziale di 14-0! Ponzano con i canestri di una strepitosa Tivenius (18 e 12 rimbalzi) e Iuliano vola sul +10, Coser prova a rispondere ma è troppo tardi. Ponzano vince 50-42, è il terzo successo consecutivo al Palacicogna!

IL TABELLINO DI POSACLIMA PONZANO – LOGIMAN BRONI 2022 50-42



Posaclima: Tivenius 18, Iuliano 12, Gobbo 2, Favaretto 4, Pertile 4, Bianchi 2, Mioni, Varaldi, Valli 4, Pellegrini 4. N.e.: Rosar. All.: Gambarotto.

Logiman: Manzotti 13, Colli 4, Kantzy 4, Bonvecchio 4, Coser 7, Sorrentino 4, De Pasquale 6, Grassia, Mattera. N.e.: Carbonella e Corti. All.: Magagnoli.