Serie A2, partono con Castelnuovo Scrivia i primi storici playoff della Podolife Treviso

Un lungo viaggio attraverso 26 giornate. E ora l’emozione più bella: il debutto domani sera alle ore 20,45 nei playoff contro la corazzata Castelnuovo Scrivia. Sarà una serata storica per la Podolife Treviso che debutta per la prima volta nei playoff di serie A2 femminile.

Avversario di turno sarà l’Autosped Castelnuovo Scrivia, squadra arrivata al secondo posto in campionato e con ambizioni importanti in questa post season. Nelle due sfide di regular season le piemontesi si sono imposte in entrambe le gare, ma si sa che i playoff possono riservare sempre delle sorprese.

I quarti playoff si giocano al meglio delle tre gare, con gara1 in programma sabato 22 a Voghera, gara2 invece si giocherà mercoledì 26 aprile a Treviso e sarà comunque decisiva per il passaggio del turno.

“I playoff erano il nostro sogno nel cassetto - dice il vice allenatore Juan Pernias - e siamo stati bravissimi a raggiungerli. Ora però arriva il bello e dobbiamo goderci questa esperienza senza perdere di vista la realtà. Sarà una partita dura dove dovremo combattere contro un avversario tra i più difficili del campionato: noi scendiamo in campo con l’idea che non siamo arrivati ai playoff per caso, ma per cercare di giocarci le nostre carte e lottare per le semifinali. Loro hanno vinto la Coppa Italia, attrezzate benissimo e con uno staff di altissimo livello”.