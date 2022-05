La Podolife Treviso pareggia la serie: si decide tutto in Gara 3 a Bolzano

Squadra in casa

Squadra in casa Nuova Pallacanestro Treviso

La Podolife Nuova Pallacanestro Treviso si impone sulla Alperia Basket Club Bolzano per 70-58, trascinata da un'ottima prestazione di Perisa, vera mattatrice della sfida con 31 punti a referto. Punti a cui si aggiungono le ottime prove di Volpato, che chiude in doppia doppia con 12 punti e 11 rimbalzi e Diodati (10 punti). Per Bolzano sugli scudi Egwho che chiude il referto con 10 punti.

La partita - Parte bene Bolzano che chiude la frazione avanti di +4, 16-20 il parziale. Nella seconda frazione la Podolife Treviso reagisce ed infligge alla ospiti un parziale molto netto, 24-9 il risultato che manda le squadre al riposo sul 40-29.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Bolzano mette in campo una contro reazione che la porta ad accorciare il distacco sotto le due cifre. Il parziale termina 13-15 mentre il tabellone al minuto 30 recita Treviso 53, Bolzano 44.

Nel quarto finale Treviso alza i giri del motore e va a vincere la partita. La frazione termina sul 17-14 per un risultato finale di 70-58. Si torna in campo sabato 14 marzo alle 20.30 per la decisiva gara 3.

Il tabellino di Podolife Nuova Pall. Treviso - Alperia Basket Club Bolzano 70 - 58 (16-20, 40-29, 53-44, 70-58)



PODOLIFE NUOVA PALL. TREVISO: Degiovanni, Perisa* 31 (3/8, 7/12), Zagni* 4 (0/1, 1/1), Diodati* 10 (1/4, 2/4), Vaidanis 4 (1/2, 0/1), Beraldo* 5 (2/4, 0/1), Tramontin NE, Battilotti NE, Gini 4 (1/3, 0/6), Merlini*, Bona NE, Volpato 12 (4/7 da 2) Allenatore: Rossi F.



Tiri da 2: 12/31 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 16/21 - Rimbalzi: 41 9+32 (Diodati 11) - Assist: 12 (Diodati 4) - Palle Recuperate: 8 (Volpato 3) - Palle Perse: 20 (Perisa 8) - Cinque Falli: Beraldo



ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Cremona* 4 (1/2, 0/2), Servillo 5 (0/2, 1/1), Egwho* 10 (4/9, 0/1), Fall* 8 (4/5, 0/3), Ovner* 16 (6/12, 1/8), Assentato 9 (1/1, 1/2), Desaler NE, Iob, Schwienbacher, Vella* 6 (1/4 da 2)

Allenatore: Sacchi R.



Tiri da 2: 17/38 - Tiri da 3: 3/19 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 35 7+28 (Ovner 7) - Assist: 7 (Cremona 2) - Palle Recuperate: 9 (Cremona 3) - Palle Perse: 17 (Ovner 5)