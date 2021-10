Serie A2, parte bene Ponzano: al Palacicogna bella vittoria contro Carugate

Le ragazze di Coach Anna Zimerle aprono al meglio la nuova stagione della Serie A2 di basket femminile superando al PalaCicogna di Ponzano l'ostica Basket Carugate. La partita termina 73-61, ma il distacco non descrive a pieno un match equlibrato e pieno di rovesciamenti di fronte.

Parte bene Ponzano che, al termine del primo quarto, è avanti di 5 su Carugate. Bene in questa fase del gioco l'azione di Bianchi e Van Der Keijl che, non a caso, al termine dell'incontro risulteranno le top scorer di serata. Nel secondo quarto le padrone di casa sembrano avere una marcia in più, ed allargano il divario con le ospiti fino a +13; 23-15 il parziale del quarto, 39-26 il primo tempo.

Dopo la sosta tornano in campo due squadre diametralmente opposte rispetto a quanto visto nei primi 20 minuti di gioco. Carugate prende il comando delle operazioni, si aggiudica il tempo, 14-21, ed accorcia a -6 il distacco. Nel quarto decisivo Zimerle scuote le sue ragazze, attua le rotazioni opportune e porta a casa il match grazie ad un parziale di 20-14, e ad un complessivo di +12, 73 a 61 il risultato finale.

Quanto alle prove delle singolare da evidenziare per Ponzano la grande prova di Richelle Van Der Keijl che mette a referto una doppia doppia, 17 punti e 12 rimbalzi. Come detto bene anche Matilde Bianchi che chiude con lo stesso numero di punti della collega e 4 rimbalzi. In doppia cifra anche Giordano. Per Carugate ottime prestazini per Dotti e Baiardo, rispettivamente 15 e 14 punti ma insufficienti ad evitare il ko.

Il tabellino ufficiale di Posaclima Basket Ponzano-Blackiron-Rentpoint.it Carugate 73-61. Parziali: 16-11; 23-15; 14-21; 20-14

Posaclima Basket Ponzano: Rescifina 4; Bianchi 17; Giordano 12; Camporeale 9; Gobbo 8; Rossi ne; Siviero ne; Carraro 6; Van Der Keijl 17; Brunelli ne; Sekulic ne. Allenatore: Zimerle

Blackiron-Rentpoint.it Carugate: Baiardo 14; Meroni 2; Diotti 15; Grassia 8; Tulonen 13; Faroni 1; Nespoli 5; Usuelli ne; Lavezzi 3; Andreone 0 Allenatore: Cesari