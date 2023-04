Serie B: La Rucker non sbaglia, battuta la Brianza casa basket

Squadra in casa

Squadra in casa San Vendemiano

Vittoria convincente per la Rucker San Vendemiano che, al Pala Saccon, batte la Brianza casa basket al termine di una gara condotta sin dall'inizio.

Inizio sprint per la Rucker, flessione che arriva nel secondo quarto per i padroni di casa con gli ospiti che restano in scia. Dopo l’intervallo, però, i bianconeri ritornano a mettere saldamente le mani sul volante del match portanto a casa due punti molto importanti.

Rucker San Vendemiano - Lissone Interni Brianza Casa Basket 72-55 (18-7, 18-25, 21-10, 15-13)

Rucker San Vendemiano: Damir Hadzic 22 (2/4, 5/7), Matteo Nicoli 20 (1/2, 5/11), Giacomo Baldini 7 (0/3, 1/6), Matteo Palermo 7 (1/3, 1/5), Luca Colombo 7 (0/1, 2/4), Jacopo Vedovato 3 (1/1, 0/0), Samuel Sackey 2 (1/2, 0/0), Omar Dieng 2 (1/3, 0/3), Enrico maria Gobbato 2 (1/1, 0/0), Alessandro Abramo 0 (0/0, 0/0), Giacomo Sanguinetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 48 7 + 41 (Omar Dieng 8) - Assist: 12 (Damir Hadzic, Matteo Palermo 3)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Matteo Galassi 15 (2/7, 3/8), Fabio Bugatti 10 (2/7, 1/6), Davide Poser 10 (2/4, 2/8), Alessandro Bertini 8 (2/4, 1/5), Tommaso Lanzi 6 (0/1, 2/6), Luca Fabiani 4 (1/4, 0/0), Adam abba Adamu 2 (1/2, 0/0), Davide Todeschini 0 (0/1, 0/2), Petar Jovanovic 0 (0/3, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0), Luca Giacomo rinaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Fabio Bugatti 6) - Assist: 11 (Luca Fabiani 5)