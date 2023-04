Serie B: La Rucker ospita la Brianza casa basket per continuare a vincere

Nel turno infrasettimanale che precede la pausa per le festività pasquali, la Rucker è attesa al PalaSaccon dove stasera affronterà i lombardi del Basket Casa Brianza.

Un match tanto importante quanto insidioso, che arriva dopo appena tre giorni dalla vittoriosa trasferta di Palermo, in un momento chiave della stagione e contro una squadra capace di vincere con autorità sul difficile campo della Virtus Padova.

“Da qui alla fine ogni partita è una finale, ogni squadra gioca al massimo per il proprio obiettivo, che sia la miglior posizione per i playoff o la lotta per restare nella nuova serie B”, lo ha dichiarato coach Mian e tutto l’ambiente Rucker è concentrato al massimo in vista di stasera.

In forse Sanguinetti, assente a Palermo e alle prese con una fastidiosa influenza. Sarà fondamentale ripetere l’ottima prova offensiva messa in campo contro il Green Basket ma soprattutto difendere con grande attenzione contro un avversario che ama correre e capace di mettere in ritmo diversi giocatori.

Giacomo Baldini: “Sarà fondamentale l’approccio alla partita, mentale e fisico. Dovremo essere bravi nella gestione del ritmo della partita, Brianza è una squadra molto intensa che corre tanto. Noi stiamo bene, speriamo di reintegrare di nuovo Jack (Sanguinetti, ndr), abbiamo il morale alto e vogliamo continuare a fare bene come nelle ultime partite. È vero che sono un ex ma ormai la considero una partita come le altre, di sicuri avrò il piacere di rivedere e salutare alcuni ex compagni di squadra e membri dello staff”.

Arbitreranno Biondi di Trento e Bragagnolo di Codroipo.