Serie B: La Rucker si rinforza con l'arrivo dell'ala Omar Dieng

Operazione di mercato per la Rucker che nel periodo di sosta del campionato allunga il roster con la firma di Omar Dieng, ala del 2000 di 202 cm e 110 kg, proveniente dalla A2 giocata fino a fine novembre con la maglia della formazione siciliana.

Dieng è un giocatore con una carriera giovanile di alto profilo che lo ha visto vestire la maglia di tutte le nazionali giovanili. Trafila completa nel settore giovanile dell’Olimpia

Milano, nel 2017 approda al Barcellona continuando a vestire la maglia della nazionale U20.

Debutta in A2 con Verona, firma poi per Bergamo e, nella stagione 20-21, scende in B giocando prima con la Sangiorgese e, la stagione successiva, con la Real Sebastiani Rieti arrivando fino alla finale promozione.

Giocatore versatile, dalla grande fisicità, può giocare in due ruoli ed essere utile anche nella veste di tiratore dall’arco.

Il GM Gherardini, che ha portato a termine l’operazione, presenta così il nuovo giocatore bianconero: “A dispetto dell’età, Omar ha già vissuto esperienze importanti, giocando per Milano e Barcellona in età giovanile, con le varie squadre nazionali e poi assaggiando prima la A2 e poi la B di alto livello con Rieti, con cui ha giocato una stagione solida. Ci è piaciuta la versatilità che può offrire, da 3 e da 4, può far parte di quintetti diversi e dare un contributo importante anche come tiratore. Si tratta di un innesto di rilievo, anche considerando che giochiamo senza Gatti da inizio anno e che abbiamo dovuto far fronte, in questo ultimo periodo, anche a qualche acciacco che ha inciso sulla qualità degli allenamenti. Omar, quindi, ci dà la possibilità di allungare le rotazioni e alzare la qualità del lavoro settimanale. L’obiettivo è aspettare il rientro di Gatti con maggiore tranquillità, restando competitivi fino al momento in cui potremo vedere finalmente Nicolò in campo”.

Ci vorranno un paio di settimane circa per il debutto di Dieng, periodo necessario per completare il recupero dall’infortunio alla caviglia destra rimediato a Trapani. Dieng vestirà la maglia numero 8.