Serie B nazionale: La Rucker ospita la Virtus Imola per continuare a vincere

Turno infrasettimanale in arrivo per la Rucker San Vendemiano che, palla a due alle 20.30, ospita la Virtus Imola nell'incontro valido per la terza giornata del campioanato di Serie B nazionale.

Dopo due vittorie nelle prime due uscite stagionali i veneti non vogliono fermarsi e cercano il tris davanti ai propri tifosi. A presentare la sfida arrivano le parole di Sebastiano Perin.

Due partite due vittorie. Arriva la Virtus Imola cosa servirà per ottenere il terzo successo consecutivo?

"Non poteva esserci inzio migliore, ora vogliamo continuare puntando a fare bene anche in casa, dopo l'importante vittoria nella difficile trasferta di Ozzano, dove abbiamo dovuto faticare per riprendere in mano il match.

Ecco l'obiettivo è trovare maggiore costanza di rendimento, evitando di up e i down."

Sarà il debutto allo Zoppas Arena in maglia Rucker. Cosa si prova e come te la immagini la prima nella nuova casa?

"C'è voglia ed emozione di scrivere una nuova pagina della Rucker, l'impianto è molto grande e bello. Spero di vedere sempre più pubblico a seguire per creare insieme un contesto piacevole".

Appuntamento mercoledi 11 ottobre, palla a due alle 20.30.