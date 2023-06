Serie A2 femminile, si dividono le strade di Nuova Pallacanesto Treviso e Coach Iurlaro

Nuova Pallacanestro Treviso e coach Francesco Iurlaro comunicano in una nota di stampa di aver raggiunto un accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il tecnico al club orange.

Una decisione maturata di comune accordo e arrivata al termine della stagione sportiva che ha visto Iurlaro guidare la Podolife fino alla qualificazione ai playoff, in un saliscendi di emozioni che ha permesso alla squadra di arrivare al quinto posto in classifica al termine della regular season a pari merito con altre due squadre, confrontandosi alla pari con le formazioni che sono state protagoniste delle semifinali e della finale del campionato di serie A2.

La società trevigiana, conclude la nota, ringrazia Iurlaro per l’ottimo lavoro svolto in questi mesi a Treviso e gli augura le migliori fortune in ambito professionale e umano. Nei prossimi giorni Nuova Pallacanestro Treviso annuncerà il nome del tecnico che guiderà la Prima Squadra nella stagione sportiva 2023/2024.