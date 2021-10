Treviso Basket, tutto esaurito per il derby contro Venezia

Dopo un anno e mezzo di "astinenza" il pubblico trevigiano finalmente potrà tornare a godersi dal vivo il grande basket al Palaverde, anche se per ora la capienza è ridotta al 35%. I segnali di un entusiasmo non sopito c'erano già stati nel QRound di Champions League, ma in questa settimana di campagna abbonamenti e di prevendita per il derby di domani con Venezia la passione per TVB ha letteralmente polverizzato tutti i tagliandi disponibili con un "sold out" ridotto nei numeri rispetto alla capienza totale, ma altamente significativo in un momento in cui aleggiava l'incertezza legata alle problematiche della ripartenza.

La "TVB passion" è stata più forte delle regole-Covid (ingresso con Green Pass, distanziamento dei seggiolini, mascherina, ecc) e la società si dichiara orgogliosa della risposta del suo pubblico sia per quanto riguarda la Campagna Abbonamenti che in una settimana è arrivata a quota 800 che per quanto riguarda la biglietteria per Nutribullet-Reyer Venezia di domani che ha permesso in due giorni di arrivare alla quota di 1871, cioè il massimo consentito dalla capienza al 35% del Palaverde. Domani sarà una grande festa, un derby di alto livello per ripartire insieme, squadra e tifosi, in un Palaverde che finalmente tornerà a ribollire di passione in campionato dopo tanti mesi di silenzio.

GRANDE RISPOSTA DEL PUBBLICO TREVIGIANO: TUTTA ESAURITA LA CAPIENZA DEL 35% DEL PALAVERDE

Sabato alle ore 19.00 al Palaverde si ritorna a giocare per il campionato di Serie A con il pubblico al 35%, e al Palaverde ci sarà un tutto esaurito "light" con 1800 spettatori per l'imperdibile derby con la Umana Reyer Venezia, seconda giornata di campionato. Dopo un precampionato scintillante tra Supercoppa e girone di Champions League, la Nutribullet TVB ha sbancato domenica il campo di Casale Monferrato nella trasferta con la neopromossa Bertram Derthona (77-92). L'Umana Venezia invece ha battuto al Taliercio per 88-71 la Vanoli Cremona (15 punti di Brooks e Sanders) nella prima giornata.

EX

Davide Casarin, esterno della Nutribullet, prodotto del vivaio-Reyer, fino alla scorsa stagione era parte della squadra lagunare. Anche Nicola Akele in passato ha vestito la maglia reyerina.

BIGLIETTI, TUTTO ESAURITO

Tra abbonamenti venduti (800) e biglietteria singola sarà tutta esaurita la capienza del 35% concessa al Palaverde (1871). Si consiglia di arrivare per tempo per evitare code all'ingresso dove verrà controllato il Green Pass prima dell'accesso al palasport.

MEDIA

Diretta televisiva in streaming, previo abbonamento, su www.discoveryplus.it, radiocronaca sulla pagina Facebook di Treviso Basket. Interviste post gara in diretta sulla pagina Facebook di TVB.

PREVENDITA CHAMPIONS LEAGUE

E' già attiva sul circuito Vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket la prevendita biglietti per il match di martedì sera, 5 ottobre, alle 20.30 al Palaverde con il VEF Riga, primo match del girone di Champions League per la Nutribullet TVB.