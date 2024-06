Nutribullet Tvb: Pauly Paulicap è la prima conferma per la stagione 2024-25

La Nutribullet Treviso Basket riparte dalla conferma di Pauly Paulicap. Nato ad Elmont (NY) il 9 maggio del 1997, Paulicap è arrivato nella Marca nell’estate 2023 con il nuovo progetto tecnico targato Vitucci-Giofrè firmando un contratto biennale.

Paulicap ha dimostrato subito grande spirito di sacrificio ed una spiccata capacità di adattamento alla prima esperienza in un campionato di vertice come quello italiano, chiudendo come quarto miglior rimbalzista del campionato e miglior stoppatore della Serie A, sviluppando il proprio gioco in maniera costante nel corso della stagione. In poco più di 23 minuti di utilizzo, Pauly ha registrato 7.8 punti, 7 rimbalzi (2.5 offensivi, secondo assoluto) e 1.5 stoppate di media con il 67.5% dal campo.

Il commento

«Grazie agli ottimi progressi fatti durante la stagione - spiega Simone Giofrè - abbiamo deciso di dare seguito al contratto biennale stipulato la scorsa estate senza utilizzare l’opzione di uscita a nostro favore e siamo cosi’ felici di poter continuare a lavorare con Pauly nel suo personale percorso di sviluppo quale giocatore professionista. Abbiamo potuto conoscere le sue doti umane e tecniche, la sua dedizione e concentrazione nel lavoro, percorso che è stato intrapreso anche e soprattutto grazie al nostro staff tecnico che quotidianamente ha lavorato con Pauly e con tutti gli altri atleti anche nel miglioramento individuale arrivando, come nel suo caso, a sensibili passi in avanti rispetto alla scorsa estate, traguardi che ci auguriamo di poter superare con il costante addestramento durante la prossima stagione».