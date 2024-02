Treviso, è tempo del Derby della Marca: come seguirlo in tv e in streaming

Definirla una partita come le altre sarebbe inappropriato. Perché il derby della Marca non è una gara normale, anche se in palio ci sono soltanto due punti. Due squadre, due realtà virtuose, due modelli di pallacanestro, separate soltanto da 4 chilometri di distanza.

Sabato 3 febbraio alle 19 al PalaPascale va in scena il grande derby di Marca tra Martina Treviso e Posaclima Ponzano: all’andata vinse la squadra biancoverde in volata, al ritorno ci si attende una grande sfida.

Treviso ci arriva ancora una volta falcidiata dai problemi fisici: Matassini rischia di dover rinunciare a Moretti e a Da Pozzo, per entrambe si deciderà prima della palla a due. Problemi anche per Ponzano, che dovrebbe fare a meno di Iuliano.

Lo spettacolo ovviamente non mancherà, e si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni.

Palla a due ore 19.00. Arbitri: DI GENNARO e FARO



LE DICHIARAZIONI

“A Vigarano abbiamo mostrato carattere nell’ultimo quarto, nonostante la partita sia stata fortemente condizionata da discutibili decisioni arbitrali sin dall’inizio. Quel carattere peró bisognerá metterlo in campo per quaranta minuti contro Ponzano, per poter competere contro una squadra che fa della profonditá e della intercambiabilitá la sua forza. Ci tengo a ringraziare gli elementi dell’under 15 che, al netto delle loro difficoltá nell’approcciare un mondo molto più complesso del loro abituale, ci stanno dando una mano negli allenamenti, perchè se ormai è un mese che abbiamo numeri ridotti, stiamo trovando delle giovani che tengono a questa maglia e a questa società e questo non puó che farci piacere” le parole di Alberto Matassini.



DIRETTA STREAMING: La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Streaming Sport, media partner di Nuova Pallacanestro Treviso