Treviso fa un figurone e spaventa Milano, l'Armani la spunta solo 86-80

Ci voleva una buona dose di ottimismo per ipotizzare una prima giornata di campionato così: poteva essere una sconfitta torrenziale e invece la "piccola" Nutribullet Treviso spaventa per tutta la partita l'EA7 Milano che la spunta solo nel finale per 86-80. La squadra ha la pelle che coach Frank Vitucci voleva: una squadra scorbutica per tutti e se il buongiorno si vede dal mattino prepariamoci ad una stagione che promette soddisfazioni. In doppia cifra finiscono Young (14 punti) oltre a Booker, Paulicap e Bowman (13 ciascuno). Treviso domina il primo tempo con il primo quarto chiuso avanti 17-24 e il punteggio che all'intervallo recita 38-40. Ettore Messina scuote i suoi ma il terzo periodo si chiude solo 62-61 per una Milano che ha dovuto combattere fino all'ultima palla per avere ragione della squadra ospite. Treviso, a 3' dalla fine conduceva di 4 punti e ha accarezzato perfino il colpo clamoroso. Sabato alle 20.30 si torna in campo e al Palaverde, dove si preannuncia il sold out per l'esordio stagionale con la Germani Brescia, un'altra big da intimorire e forse, chissà, da battere.

La cronaca della partita, da Trevisobasket.it

In un Mediolanum Forum gremito per questo Opening Day, è Milano a vincere la prima palla a due di questa stagione, ma il primo canestro è firmato da Terry Allen con un “long two”. TVB gioca a testa alta, difende forte e trova altri due punti da centro area con Paulicap e altri 3 dalla lunetta con D’Angelo Harrison per il 0-7! La EA7 si scrolla la tensione di dosso con Shields, ma Young e Paulicap costringono Ettore Messina al timeout sul 2-11 (3’). La Nutribullet non si scompone: recupero e assist di Booker, schiacciata di Paulicap! A metà primo quarto è 4-14, che inizio TVB!

Parzialino di 4-0 griffato Tonut e questa volta è Vitucci a fermare la gara (8-14). Iniziano i cambi, esordisce anche Gora Camara, ma è ancora Deishaun Booker a predicare basket: dopo 5 assist arriva anche la tripla! Poythress schiaccia al volo, ma Terry Allen infila ancora da lontano per l’11-20! L’atletismo di Poythress è debordante e i suoi voli sopra al ferro avvicinano l’Olimpia fino al -4 (16-20). A muovere il tabellone ci pensa Camara dalla lunetta. L’ultimo canestro è di capitan Zanelli: un‘ottimo primo quarto si conclude con Treviso avanti per 17-24!

Si riparte ed è ancora Ale Zanelli a colpire, questa volta da dietro l’arco per il +10 (17-27). Flaccadori e Pangos segnano per il -7, Mirotic colpisce dall’angolo e in un attimo è -4. Paulicap è onnipresente e costringe l’ex Chicago Bulls ad un paio di perse ma la EA7 ora fa sentire il fisico e con Shields trova il 25-27: timeout TVB. Melli segna il pareggio, ma torna Harrison: 4-0 dell’Alaskano e questa volta è Messina a dover fermare la partita! Treviso ha grande cuore: James Young dall’angolo allunga il parziale per il 33-28! L’Olimpia c’è, ma la classe di Young e i centimetri di Camara tengono la Nutribullet avanti! Pippo Ricci, da 7 metri porta le squadre in parità, ma l’ultimo guizzo è di Booker-Boy che dalla lunetta fissa il punteggio a metà gara sul 38-40.

Al rientro dagli spogliatoi Tonut segna il pareggio e Shields il vantaggio, ma è ancora la connection Booker-Paulicap a bucare la difesa meneghina: dopo 3’ è 48-47! La EA7 fa sentire il tonnellaggio e scappa sul +6. Prova a entrare in partita anche Bowman, ma Pangos infila la seconda tripla personale per il 60-51. Booker, salito nel frattempo a quota 13, e Bowman tengono Treviso in scia; il 2/2 di Mezzanotte accorcia a soli 3 punti il divario.

Ancora a viso aperto TVB inizia forte: tripla di Andrea Mezzanotte e sorpasso! Milano risponde subito ma arriva il primo canestro anche per Leo Faggian che riporta davanti Treviso. Bel momento per i biancocelesti, Shields risponde dalla lunetta ma Ky Bowman ora è caldo: tripla dall’angolo per il 68-71! Torna in campo James Young e sente l’odore del sangue: due bombe in fila e +4 con 4’ sul cronometro. È il momento di Mirotic: il montenegrino infila 7 punti consecutivi e Milano e di nuovo in vantaggio. La risposta fa tremare il Forum: è una schiacciata tonante di James Young per il -1 a 90 secondi dal termine. L’Olimpia allunga di nuovo dalla lunetta e a 58” è 84-79. Nell’ultimo giro di lancette la EA7 è più lucida: termina 86-80

Sabato prossimo la prima casalinga alle 20:30 al Palaverde con un’altra big, la Germani Brescia. Ci vorrà tutta la carica del pubblico trevigiano per accogliere la nuova squadra e spingerla a un’impresa contro una delle grandi del campionato.

