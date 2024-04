Treviso espugna Varese (95-100) e vede la salvezza: ultima giornata in casa con Tortona

Quasi nessuno si illudeva che oggi, domenica 28 aprile, la Nutribullet potesse festeggiare, anche vincendo, la salvezza e un altro anno di permanenza in serie A, dopo una stagione tribolatissima. Il successo, più netto di quanto dica il risultato di 95-100, è arrivato (con cinque giocatori in doppia cifra) ma per coach Frank Vitucci e i suoi ragazzi si apre una settimana delicatissima che porterà alla partita di domenica prossima, 5 maggio, al Palaverde con la Bertram Tortona. Con una vittoria Treviso è salva, in caso di sconfitta si dovrà attendere il risultato della partita di Pesaro (che ha battuto in casa Cremona e che dovrà giocare l'ultima gara stagionale in trasferta a Venezia) che segue di 2 punti in classifica la squadra trevigiana. Già retrocessa Brindisi. Salva Varese.

La cronaca del match (da Trevisobasket.it)

Coach Bialaszewski schiera Mannion, Moretti, McDermott, Brown e Spencer, mentre coach Vitucci risponde con Robinson, Bowman, Harrison, Olisevicius e Paulicap. La Nutribullet parte a razzo con la classe di Harrison e l’energia di Paulicap: quattro i punti del numero 7, due i rimbalzi offensivi del 33, TVB vola sullo 0-6. Mannion dall’arco sblocca l’Openjobmetis, Paulicap però non fa prigionieri tra stroppate da cineteca e rimbalzi in attacco. Moretti dalla lunga piazza l’8-12, la Nutribullet accelera ancora: Bowman segna una tripla subendo un fallo ed alza un alley-oop per Paulicap, Osi detta legge in post e dall’arco, TVB prova la fuga (12-27). Varese reagisce con due schiacciate di Brown e Spencer, Bowman con la tripla prova a spegnere l’entusiasmo dei padroni di casa, e Treviso va al primo mini intervallo avanti sul 19-31.

Olisevicius apre il periodo con due canestri, Varese risponde con la tripla ed il gioco da tre punti di McDermott, tornando sotto la doppia cifra di svantaggio (27-35). Paulicap risponde con un altro tap-in da rimbalzo offensivo, Besson trova un altro canestro con fallo, Osi da fermo piazza la bomba del nuovo +10 TVB. Mannion suona la carica, Harrison ed Allen hanno idee diverse, e con una tripla a testa siglano il 32-46 Nutribullet. McDermott è on fire, ma Harrison lo è altrettanto, e la penetrazione della guardia di TVB costringe coach Bialaszewski a fermare il gioco sul 35-48. Il timeout funziona, perchè una fiammata di Mannion vale il 40-48 Varese. Il Red Mamba diventa un fattore, Allen sale in cattedra per la squadra di coach Vitucci, tenendo TVB sopra la doppia cifra con 7 punti personali consecutivi (42-56). Tocca ancora a Mannion caricarsi i compagni sulle spalle, con cinque punti in fila che fissano il punteggio all’intervallo sul 49-58.

Osi apre la ripresa con il piazzato, Spencer risponde nel pitturato; Mannion trova un’altra tripla, il canestro contestato di Bowman però mantiene la Nutribullet sopra la doppia cifra, almeno fino al viaggio in lunetta di Moretti (56-64). Varese accelera, McDermott con la bomba porta i padroni di casa sul -4, ma una stoppata clamorosa di Bowman sul tentativo di schiacciata di Spencer mantiene due possessi tra le due squadre, il 2/2 dalla lunetta di Osi vale il +6. Il match si innervosisce, con Bowman e McDermott a rispondere colpo su colpo. Il lay-up di Besson vale il 67-69. McDermott e Besson falliscono la tripla del sorpasso, Allen in lunetta riporta un pizzico di tranquillità in casa TVB, il recupero con canestro di capitan Zanelli sigla il 67-73. Vitucci è costretto a chiamare in panchina Harrison, Bowman e Paulicap, tutti e tre con quattro falli a carico, e nel marasma di Masnago è Allen a vestire i panni del protagonista. Gilmore con il rimbalzo offensivo segna il 74-77 con cui le squadre si presentano agli ultimi dieci minuti di gioco.

Dopo due minuti senza canestri, la bomba di Allen sblocca l’ultimo periodo, a Gilmore risponde subito con una schiacciata (76-80). Olisevicius sulla sirena ammutolisce l’Itelyum Arena, Besson la ravviva con la stessa moneta. Il tap-in di Mezzanotte rimette due possessi pieni tra le due squadre, Spencer in schiacciata firma il -4 Varese. I canestri in isolamento di Robinson e Bowman tengono Varese a distanza nonostante la risposta di Spencer nel pitturato. Harrison piazza la tripla dell’85-93, ma Mannion non ci sta e sigla il -6 in penetrazione, la tripla di Moretti rimette tutto in gioco (90-93). Scoop è glaciale dalla lunetta, ma McDermott in uscita dai blocchi segna l’ennesima tripla personale, e a 50 secondi dal termine il tabellone dice 93-95. L’uomo della provvidenza è Ky Bowman, con una tripla sulla sirena che chiude la partita. Mannion tenta la schiacciata, Harrison dalla lunetta mette la parola fine ponendo tre possessi di distanza.