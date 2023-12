Serie B: la Rucker San Vendemiano batte Ravenna. Decisivo il terzo quarto da 34 punti segnati

Torna al successo la Rucker San Vendemiano che, al PalaCosta, ferma la corsa dell'Orasi Basket Ravenna arrivata alla sfida dopo cinque vittorie consecutive.

La difesa del primo tempo limita Nikolic e compagni preparando il terreno per un terzo quarto praticamente perfetto per i padroni di casa. La Rucker infatti, nel terzo parziale, mette a referto ben 34 punti dando lo strappo decisivo al match. A trascinare i padroni di casa i canestri di Cacace (21), Gluditis (20) e gatti (12).

Sabato alla Zoppas Arena contro Chieti, la Rucker proverà a chiudere l'anno con una vittoria.

Le parole di M. Carrea al termine del match:

"Nei primi due quarti siamo stati consistenti in difesa, tenendo Ravenna ad un punteggio basso, limitando gli esterni e costringendo Nikolic al terzo fallo. Poi abbiamo fatto le cose importanti nel terzo periodo, con la giusta rabbia ma anche disciplinati, facendo canestro con giocatori per noi decisivi come Cacace, Gluditis e Gatti. E' veramente complicato in questo campionato vincere in trasferta, soprattutto per noi che siamo team giovane: averlo fatto su un campo difficile, contro una squadra in fiducia dopo 5 vittorie e con questo margine è un'ottima notizia.".

OraSì Ravenna - Rucker San Vendemiano 65-77 (12-10, 18-19, 16-34, 19-14)

OraSì Ravenna: Marco Restelli 15 (0/0, 4/12), Francesco Bedetti 13 (2/4, 2/6), Mitja Nikolic 11 (1/7, 3/7), Ivan Onojaife 9 (3/3, 0/0), Alessandro Ferrari 9 (3/7, 1/4), Francesco Paolin 6 (3/3, 0/5), Lorenzo Panzini 2 (1/2, 0/1), Gabriel Dron 0 (0/1, 0/1), Tommaso De gregori 0 (0/0, 0/0), Allegri Lorenzo 0 (0/0, 0/0), Mirko Laghi 0 (0/0, 0/0), Matteo Guardigli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Mitja Nikolic 10) - Assist: 13 (Francesco Paolin 4)

Rucker San Vendemiano: Alberto Cacace 21 (5/7, 2/4), Kristaps Gluditis 20 (2/2, 5/10), Alberto Chiumenti 12 (5/8, 0/0), Nicolò Gatti 12 (0/1, 4/7), Edoardo Di emidio 5 (0/2, 1/2), Sebastiano Perin 3 (0/0, 1/5), Tommaso Oxilia 2 (1/2, 0/0), Mauro Zacchigna 2 (1/2, 0/2), Lorenzo Calbini 0 (0/3, 0/2), Nicolò Ragazzini 0 (0/0, 0/0), Enrico Vettori 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 14 - Rimbalzi: 32 7 + 25 (Alberto Cacace, Nicolò Gatti 6) - Assist: 15 (Edoardo Di emidio 4)