Bata Janjic maestro al Tc Mogliano conquista il titolo europeo Giornalisti in Montenegro

In Montenegro a Herceg Novi Bata Janjic maestro di tennis presso il Tennis Club di Mogliano, conquista il titolo europeo per giornalisti nella categoria over 60. Ogni anno il tecnico trevigiano si avvicina a queste rassegne dedicate ai giornalisti, lui fa parte della rappresentativa nazionale, con la sezione Agit, Associazione Giornalisti Italiani Tennis e spesso entra nel podio. Quest’anno l’organizzazione europea e spesso anche mondiale sposta le rassegne sia quelle europee che quelle iridate tra le zone rivierasche dell’Est, solitamente Croazia ma si sono “allungati” fino al Montenegro. Nella competizione individuale Bata ha riservato un 2-0 a tutti i suoi avversari tranne uno quello di finale con l’ungherese Vasvari dov’è finito sempre in vantaggio ma per 2-1. Nel doppio era assieme a Cavaliere di Sky dove non è riuscito a centrare la finale chiudendo al terzo posto. Allo Sporting Life Center del torneo Open maschile Duca di Dolle con 60 partecipanti. 5.000 € il montepremi, di questo Open agli ordini di Andrea Camarin e Giuliano Ferro, che porterà i migliori tennisti veneti di seconda categoria alle sfide più calde. Dalle ore 17 inizia il tabellone principale dove sono giunti i seguenti giocatori. Massimiliano Zanardi con il giocatore di casa Patrick Dalla Palma proprio alle 17 assieme al “vikingo” opitergino Giovanni Agostinetto con il giocatore del Plebiscito Tommaso Parpajola. Alle 18.30 Jonas Greif con l’altro udinese, Michele Comuzzi e l’altro incontro stessa fascia oraria sarà quello tra il vicentino Thomas Nucera ed il patavino Giacomo Checchin. Alle 20.30 circa le ultime due gare vedranno di fronte due trevigiani Gregorio De Gasper con tessera padovana abbinato a Carlo De Nardi del Park di Villorba; l’altra sfida che chiuderà questa 6^ giornata riguarderà Edoardo Cheriè Ligniere con Alessandro Salerno tecnico dello Sporting Life Center. Dal 11/6 al 19/6 a Motta di Livenza 17° Kinder Trophy Mini, la seconda edizione organizzata dal club. Master finale a Roma per i vincitori di tappa e per i finalisti nel caso di parecchi concorrenti. Sono 60 i giovani pronti a misurarsi tra di loro nelle categorie 10-11 e 12 anni. A seguire ci sarà quella Junior dal 18 al 26/6. A Silea torneo di 3^ femminile dall’11 al 19 Giugno diretto da Giuliano Mariuzzo con la supervisione di Mauro Cenedese, dove saranno 41 le partecipanti alla kermesse. La data odierna vede in campo gare dalle 10 del mattino con nove incontri fino alle 20 circa. Gare che riguardano il tabellone principale appena iniziato, dove vi si sono appena affacciate le tenniste provenienti dalle qualificazioni, che sono: Carlotta Mattiazzi, Maria Vittoria Franzoi, Anna Cella, Virginia e Noelle Zema, Elisa Maglione e Benedetta Rossi Ballotta. Al Ranazzurra di Conegliano dal 11/6 al 26/6 torneo di terza categoria maschile fino al primo gradino il 3.5, e record di iscritti. Sono 130 i giocatori agli ordini di Gabriele Gesua Sive Salvadori e Loredana Venturini. Per lo spettacolo da vedere a Gaiba, su erba naturale, il torneo Wta 125 fino al 19 Giugno sono rimaste in gara nel singolo 12 tenniste con ranking mondiale dalla 50 alla 143. Partite di Giovedì vedranno in svolgimento la parte rimanente degli ottavi di finale. Di spicco Sara Errani e Martina trevisan nel doppio con la rumena Ana Bogdan. Ingresso gratuito fino alla giornata di oggi con prenotazione posto su www.venetopen.com. Gli ultimi 3 giorni i biglietti avranno un prezzo intero di €15 ma ci saranno sconti per giovani e tennis club. Dal 17/6 al 27/6 Istrana circuito veterani con 12 tabelloni. Le categorie in gara dagli over 40 maschile e femminile e doppi. Sono 52 i partecipanti in lizza. Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Competizione che si svolgerà dal 18/6 al 03/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 16 Giugno. Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto dal 18/6 al 03/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/6. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che inizierà il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/6.