Lussino: Bata Janjic, maestro di tennis al TC Mogliano, conquista il titolo iridato

Bratislav "Bata" Janjic, maestro di tennis del Tennis club Mogliano Veneto, giornalista, componente della Squadra nazionale giornalisti, ha vinto il Campionato del Mondo per giornalisti. Tenutosi nell'isola di Lussino (Croazia) lo scorso weekend, Bata nella categoria Over 60 non ha avuto rivali. Quattro le gare disputate senza nemmeno perdere un set. Nella finale l’ungherese Laslo Nonn è stato battuto in due set per 7-5 6-0. L’ungherese ha servito per il primo set sul 5-4 ma il tennista trevigiano ha fatto il break e poi finale tutta in discesa vincendo nove game in fila. Maestro trevigiano conferma di essere la testa di serie numero uno, forte anche del titolo europeo conquistato a Maggio in Montenegro. Insieme con Stefano Mosca di Milano, Bata è si è classificato al terzo posto nel doppio perdendo semifinale contro la migliore coppia del torneo slovacca Uher/Kiss 4-6 5-7. Il Campionato del Mondo si è svolto presso l’Accademia di tennis di Ivan Ljubicic (ex numero 3 del mondo e allenatore di Federer).

Gli altri tornei

Al Gastone Ostani di Montebelluna fino al 12 Ottobre torneo San Paolo Invest solo doppio maschile fino alla terza categoria. Competizione diretta da Natalja Tonazzo con 28 partecipanti. Draw giunto alle semifinali con i seguenti abbinamenti: Gelli-Bertolini contro Ignjic-Isolato e Mattiello-Bassan con Andreatta-Lionello. Le gare sono state disputate domenica 9 ottobre.