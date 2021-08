Tokyo 2020, sabato è il giorno di Bebe Vio: in gara nel fioretto

Dopo il ritiro dalle gare di sciabola la campionessa trevigiana cercherà di replicare il successo delle Paralimpiadi di Rio 2016. Bebe sarà in gara a partire dalle 4 di notte (ora italiana)

La quarta giornata del programma della scherma ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 sarà dedicata al fioretto e vedrà finalmente in gara Bebe Vio, portabandiera italiana nella kermesse giapponese. Dopo il forfait nella prova di sciabola, l’atleta cresciuta schermisticamente a Mogliano Veneto con la Maestra Federica Berton sarà in gara domani, sabato 28 agosto, nella Categoria B del fioretto, arma in cui a Rio 2016 ha conquistato la medaglia d’oro. La gara di Bebe Vio inizierà alle 4 del mattino ora italiana con il girone eliminatorio che la vedrà affrontare la georgiana Khetsuriani, la brasiliana Santos, la cinese Xiao, la russa Valiseva, la giapponese Abe e la portacolori di Hong Kong Chung. Le fasi a eliminazione diretta cominceranno alle 6 ora italiana.

Oltre a Bebe Vio, la Nazionale paralimpica azzurra domani presenterà ai nastri di partenza delle prove di fioretto femminile anche Loredana Trigilia e Andreea Mogos nella Categoria A, mentre per il fioretto maschile saranno in gara Matteo Betti ed Emanuele Lambertini nella Categoria A e Marco Cima nella Categoria B. La Paralimpiade di Bebe Vio non terminerà domani, perché domenica è prevista la prova a squadre. Il terzetto azzurro, composto da Bebe Vio, Andreea Mogos e Loredana Trigilia, è lo stesso che cinque anni fa a Rio 2016 conquistò la medaglia di bronzo.

AZZURRI IN GARA - SABATO 28 AGOSTO

Fioretto femminile Categoria A: Loredana Trigilia e Andreea Mogos

Fioretto femminile Categoria B: Bebe Vio

Fioretto maschile Categoria A: Matteo Betti ed Emanuele Lambertini

Fioretto maschile Categoria B: Marco Cima

ORARI DI GARA - 28 AGOSTO

ore 9 (2 ITA): Fioretto maschile Cat. A – Fase a gironi

ore 9 (2 ITA): Fioretto maschile Cat. B – Fase a gironi

ore 11 (4 ITA): Fioretto femminile Cat. A – Fase a gironi

ore 11(4 ITA): Fioretto femminile Cat. B – Fase a gironi

ore 13 (6 ITA): Fioretto maschile Cat. A – Tab. 16

ore 13 (6 ITA): Fioretto maschile Cat. B – Tab. 16

ore 13:30 (6:30 ITA): Fioretto femminile Cat. A – Tab. 16

ore 13:30 (6:30 ITA): Fioretto femminile Cat. B – Tab. 16

ore 14 (7 ITA): Fioretto maschile Cat. A – Quarti di finale

ore 14 (7 ITA): Fioretto maschile Cat. B – Quarti di finale

ore 14:30 (7:30 ITA): Fioretto femminile Cat. A – Quarti di finale

ore 14:30 (7:30 ITA): Fioretto femminile Cat. B – Quarti di finale

ore 16:30 (9:30 ITA): Fioretto maschile Cat. A – Semifinali

ore 16:30 (9:30 ITA): Fioretto femminile Cat. A – Semifinali

ore 17 (10 ITA): Fioretto maschile Cat. B – Semifinali

ore 17 (10 ITA): Fioretto femminile Cat. B – Semifinali

ore 17:30 (10:30 ITA): Fioretto maschile Cat. A – Finale 3-4 posto

ore 17:30 (10:30 ITA): Fioretto maschile Cat. B – Finale 3-4 posto

ore 18 (11 ITA): Fioretto femminile Cat. A – Finale 3-4 posto

ore 18 (11 ITA): Fioretto femminile Cat. B – Finale 3-4 posto

ore 18:30 (11:30 ITA): Fioretto maschile Cat. A – Finale

ore 19 (12 ITA): Fioretto maschile Cat. B – Finale

ore 19:30 (12:30 ITA): Fioretto femminile Cat. A – Finale

ore 20 (13 ITA): Fioretto femminile Cat. B – Final