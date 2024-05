United Rugby Championship, ecco il calendario dei Leoni per la prossima stagione

Lo United Rugby Championship ha diramato oggi il calendario del campionato per quanto riguarda la stagione 2024/2025. Si inizierà il 21 settembre 2023 e si finirà il 17 maggio 2024, la competizione che racchiude squadre italiane, scozzesi, gallesi, irlandesi e sudafricane. I Leoni inaugureranno l’URC 2024/2025 in casa contro gli Scarlets a Monigo sabato 21 settembre. A fine dicembre il classico appuntamento con i due derby natalizi contro le Zebre Parma. A novembre la competizione si fermerà per lasciare spazio ai test internazionali. Nella seconda metà di aprile è prevista la doppia trasferta sudafricana. I Leoni chiuderanno la stagione regolare e le 18 sfide di campionato venerdì 16 maggio in Irlanda contro Munster. Clicca qui per sincronizzare il calendario sul tuo dispositivo: https://ql.e-c.al/URCFixtures​

IL CALENDARIO DEI LEONI IN URC 2024/2025:​​

Round 1: Sabato 21 settembre: Benetton Rugby vs Scarlets – Stadio Monigo – 20:35

Round 2: Venerdì 27 settembre: Glasgow Warriors vs Benetton Rugby – Scotstoun Stadium – 20:35

Round 3: Sabato 5 ottobre: Benetton Rugby vs Leinster – Stadio Monigo – 18:15

Round 4: Sabato 12 ottobre: Benetton Rugby vs Cell C Sharks – Stadio Monigo – 16:00

Round 5: Sabato 19 ottobre: Dragons vs Benetton Rugby – Rodney Parade – 20:35

Round 6: Venerdì 25 ottobre: Benetton Rugby vs Vodacom Bulls – Stadio Monigo – 20:35

Round 7: Sabato 30 novembre: Edinburgh vs Benetton Rugby – Hive Stadium – 20:35

Round 8: Sabato 21 dicembre: Benetton Rugby vs Zebre Parma – Stadio Monigo – 14:00

Round 9: Sabato 28 dicembre: Zebre Parma vs Benetton Rugby – Stadio Lanfranchi – 16:00

Round 10: Venerdì 24 gennaio: Ospreys vs Benetton Rugby – Swansea.com Stadium – 20:35

Round 11: Sabato 15 febbraio: Benetton Rugby vs Ulster Rugby – Stadio Monigo – 18:15

Round 12: Sabato 1 marzo: Connacht vs Benetton Rugby – Dexcom Stadium – 20:35

Round 13: Sabato 22 marzo: Benetton Rugby vs Edinburgh – Stadio Monigo – 16:00

Round 14: Sabato 29 marzo: Benetton Rugby vs Cardiff – Stadio Monigo – 20:35

Round 15: Sabato 19 aprile: Emirates Lions vs Benetton Rugby – Emirates Airline Park- 13:45

Round 16: Sabato 26 aprile DHL Stormers vs Benetton Rugby – DHL Stadium – 18:15

Round 17: Sabato 10 maggio: Benetton Rugby vs Glasgow Warriors – Stadio Monigo – 18:15

Round 18: Venerdì 16 maggio: Munster vs Benetton Rugby – Virgin Media Park 21:00

*Tutti gli orari vanno indicati come orario italiano

​