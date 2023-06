Alla corte dei Leoni arriva il mediano di mischia Nicolò Casilio

Alla corte biancoverde si aggiunge un nuovo mediano di mischia. Il Benetton Rugby è lieto di comunicare l'ingaggio di Nicolò Casilio sino al 30 giugno 2024 con opzione per ulteriori due stagione sportive. Numero 9, Casilio arriva al Benetton Rugby con la voglia di mostrare tutte le sue qualità tecniche. Casilio è un mediano di mischia molto rapido e dotato di buonissima tecnica nei passaggi oltre che abile nel gioco al piede.

Nato a L’Aquila il 12 ottobre 1998, Nicolò Casilio è cresciuto in una delle piazze storiche del rugby italiano. Nicolò ha percorso tutta la trafila delle giovanili del club della sua città natale (Polisportiva Rugby L'Aquila), trasferendosi all’età di diciott’anni a Remedello. Frequenta l'Accademia Nazionale dopo essersi messo in mostra nel vivaio abruzzese. Passa in massima serie nel 2017, indossando la maglia del Rugby Calvisano. Si laurea campione d’Italia con il club giallonero nel 2019. L’anno successivo Casilio approda a Parma nelle Zebre per disputare lo United Rugby Championship. Il mediano di mischia aquilano con la franchigia ducale ha collezionato 32 presenze e una meta segnata in tre stagioni. Nell'annata appena trascorsa, Casilio ha deciso poi di disputare la seconda parte della stagione al Colorno, rinforzando la mediana della società di Top10.

Casilio è stato inoltre selezionato nelle Nazionali giovanili U17, U18 e U20 prendendo parte anche al Sei Nazioni di categoria. A livello seniores il mediano aquilano vanta diverse presenze per l’Italia A, contro Namibia e Leicester Tigers le sue ultime apparizioni con la maglia azzurra. Ora per lui l'opportunità del riscatto in maglia biancoverde.

«Sono felicissimo, non vedo l’ora di conoscere i nuovi compagni e cominciare un nuovo percorso con questa fantastica squadra. Ho scelto Treviso perché è un club ambizioso che anno dopo anno riesce a migliorare i propri risultati, la squadra sta mostrando un bellissimo stile di gioco, inoltre la città è stupenda ed appassionata del nostro sport. Non vedo l’ora di rimettermi in gioco a questo livello per poter ripagare la fiducia della società. Il mio obiettivo è quello di impegnarmi al massimo ogni giorno e giocare al meglio per poter aiutare la squadra ogni volta che sarò chiamato in causa»: spiega Nicolò Casilio.

«Dopo la partenza di Albanese e con Duvenage nella nuova veste di giocatore-allenatore, nonostante l’arrivo di Uren volevamo comunque inserire nel ruolo un profilo giovane ed italiano. Ecco che abbiamo individuato in Casilio il giocatore con qualità che potesse completare il reparto dei mediani di mischia rispettando le nostre esigenze. Inoltre Nicolò conosce già la competizione e ciò non può che essere un plus per lui e per noi. Ringraziamo le Zebre e Colorno per la collaborazione nella gestione del trasferimento, consentendo al giocatore una volta lasciata Parma di continuare la stagione in una realtà ben strutturata come quella di Colorno nella quale ha trovato una buona continuità in termini di minutaggio e di rendimento»; così Antonio Pavanello, dg dei Leoni.