Scelto il XV biancoverde per la sfida contro i Dragons

Dopo due trasferte consecutive in terra gallese, ritrova le sue mura amiche il Benetton Rugby che domani pomeriggio (kick-off ore 17.00) accoglie a Monigo i Dragons per l’ottavo round di Guinness PRO14 2020/2021. Per la terza gara casalinga del campionato i Leoni se la vedranno contro i gallesi di Newport che vengono da un periodo di inattività di circa un mese, difatti l’ultima sfida giocata dai Dragons fa riferimento al quarto round dell’1 novembre, quando la formazione di Dean Ryan venne sconfitta al Rodney Parade da Munster per 28-16. Da lì la squadra di Newport ha dovuto fermarsi per più di due settimane in quanto sono stati riscontrati alcuni casi di Covid-19 tra Jamie Roberts e compagni. Nelle quattro gare disputate sinora i gallesi hanno conquistato una vittoria e tre sconfitte ed occupano la quinta piazza nella Conference A con 5 gettoni totali. Nella Conference B i biancoverdi hanno 2 punti in graduatoria, raccolti come bonus difensivo contro gli Scarlets e con gli Ospreys una settimana fa. Gli uomini di Crowley, che hanno comunque due gare da recuperare, vogliono provare a intraprendere la strada del primo successo stagionale domani a Monigo.

Nella storia del campionato celtico il Benetton Rugby ha sconfitto i Dragons 12 volte su 19 precedenti, con 7 vittorie a favore dei gallesi. L’ultimo successo dei Leoni sulla compagine di Newport fa riferimento al 37-25 a favore di Keatley e compagni maturato al Rodney Parade il 6 marzo 2020. La sfida di domani sarà diretta dall’arbitro irlandese Sean Gallagher e dai suoi assistenti italiani Manuel Bottino e Clara Munarini. Al TMO l’italiano Alan Falzone.

Kieran Crowley e lo staff tecnico hanno optato per il XV del match contro i Dragons tenendo conto dei 12 Leoni impegnati con l’Italrugby per l’Autumn Nations Cup e altri giocatori infortunati. Tra questi anche Ratuva Tavuyara che ha subito una botta alla mano (sinistra) e Irné Herbst, vittima di problemi muscolari. Perciò ci sarà spazio per diversi esordienti in maglia biancoverde e l’head coach dei Leoni per il match domenicale ha costituito un triangolo allargato con Jayden Hayward come estremo, mentre le ali saranno a destra Angelo Esposito e a sinistra Leonardo Sarto che sostituirà Monty Ioane, rimasto con la spedizione Azzurra nonostante non sia stato selezionato per la gara con la Francia. Al centro ci sono Tommaso Benvenuti e Joaquin Riera. La mediana è diretta da Ian Keatley all’apertura e le chiavi della mischia sono tenute da capitan Dewaldt Duvenage. Il pacchetto di mischia è sorretto in prima linea dai piloni Cherif Traoré e Tiziano Pasquali, con tallonatore Hame Faiva. In sala macchine il duo eretto da Matteo Canali – permit player dal Rugby Rovigo Delta al debutto in Benetton Rugby – e Federico Ruzza. Chiude il pacchetto biancoverde la terza linea formata dai flanker Alberto Sgarbi e Giovanni Pettinelli. Il numero 8 di giornata sarà Riccardo Favretto.

In panchina sono pronti per il debutto in biancoverde il pilone destro Zac Nearchou, appena arrivato in prestito dai Wasps, la terza linea Davide Ruggeri, altro permit player proveniente dal Rugby Rovigo Delta, e il centro Tommaso Menoncello, dall’Accademia Nazionale e prodotto delle giovanili del Benetton Rugby.

Benetton Rugby:

15 Jayden Hayward (108),

14 Angelo Esposito (91),

13 Joaquin Riera (6),

12 Tommaso Benvenuti (110),

11 Leonardo Sarto (9),

10 Ian Keatley (18),

9 Dewaldt Duvenage (c) (42),

8 Riccardo Favretto (2),

7 Giovanni Pettinelli (37),

6 Alberto Sgarbi (239),

5 Federico Ruzza (59),

4 Matteo Canali (esordio),

3 Tiziano Pasquali (77),

2 Hame Faiva (54),

1 Cherif Traoré (68).

A disposizione: 16 Tomas Baravalle (43), 17 Thomas Gallo (2), 18 Zac Nearchou, 19 Davide Ruggeri, 20 Marco Barbini (97), 21 Callum Braley (5), 22 Tommaso Menoncello, 23 Luca Petrozzi (8).

*Tra parentesi le presenze in Benetton Rugby

Head Coach: Kieran Crowley.

Indisponibili: Tommaso Allan (Nazionale), Derrick Appiah, , Ignacio Brex, Niccolò Cannone (Nazionale), Matteo Drudi, Simone Ferrari (Nazionale), Paolo Garbisi (Nazionale), Toa Halafihi, Irné Herbst, Monty Ioane (Nazionale), Michele Lamaro (Nazionale), Marco Lazzaroni (Nazionale), Gianmarco Lucchesi (Nazionale), Luca Morisi (Nazionale), Sebastian Negri, Edoardo Padovani, Marco Riccioni, Eli Snyman, Braam Steyn (Nazionale), Luca Sperandio (Nazionale), Ratuva Tavuyara, Federico Zani, Marco Zanon (Nazionale), Manuel Zuliani.

Arbitro: Sean Gallagher (IRFU).

Assistenti: Manuel Bottino (ITA) e Clara Munarini (ITA).

TMO: Alan Falzone (ITA).

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvDRA, o scaricando l’App ufficiale dei Leoni https://bit.ly/3jiDlLZ ed in diretta su DAZN.