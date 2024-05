Leoni, si fa la storia: con il Gloucester la sfida che vale la finale di Challenge cup

Tutto pronto per lo storico appuntamento. Oggi, 4 maggio, il Benetton rugby vivrà un pomeriggio epico. Alle ore 16.00 italiane, i biancoverdi disputeranno la semifinale di Challenge Cup contro gli inglesi del Gloucester Rugby al Kingsholm Stadium. Si tratta del terzo turno ad eliminazione diretta per i Leoni in coppa. Una sfida secca in cui le due formazioni si contendono l’accesso alla finale. Gloucester è una squadra di grande tradizione nella Premiership, anche se in campionato occupa la penultima piazza. Nell’attuale URC, a livello di classifica, il Benetton Rugby è ottavo con 44 punti. Sarà una sfida speciale per coach Marco Bortolami, che da giocatore ha vestito la maglia di Gloucester dal 2006 al 2010, divenendo anche il capitano della formazione inglese nell’annata 2007/2008.​

IL PERCORSO IN EUROPA: Benetton Rugby e Gloucester Rugby hanno maturato un percorso simile in Europa. I Leoni di coach Bortolami hanno vinto la Pool 2 di Challenge Cup grazie ai 15 punti accumulati, frutto di tre vittorie contro Montpellier, Perpignan e Newcastle, più una sconfitta con punto di bonus contro gli Ospreys. Agli ottavi di finale i biancoverdi hanno battuto in casa gli Emirates Lions per 27-17. Ai quarti di finale i biancoverdi a Monigo hanno sconfitto Connacht per 39-24. Gli inglesi hanno chiuso la Pool 3 in vetta grazie ai 17 punti accumulati per i quattro successi contro Black Lions, Clermont, Edimburgo e Castres. Percorso netto proseguito agli ottavi di finale, dove i Cherry and whites hanno superato ancora Castres per 30-25 in casa. Ai quarti di finale hanno avuto la meglio, sempre tra le mura amiche, degli Ospreys per 23-13.​​

PRECEDENTI: Tre i precedenti disputati in Challenge Cup tra le due squadre: uno nel 2016, uno nel 2017 e il più recente nel dicembre 2021. Tutti e tre (due giocati in Inghilterra e uno a Monigo) sono andati ad appannaggio del Gloucester.

LA DIREZIONE ARBITRALE: Ad arbitrare l’incontro ci sarà il georgiano Nika Amashukeli, coadiuvato dalla coppia di assistenti scozzese formata da Mike Adamson e Sam Grove-White. Al TMO il gallese Ben Whitehouse.

LA FORMAZIONE DEI LEONI: Per la semifinale di sabato, coach Marco Bortolami dovrà fare a meno dei giocatori ancora in infermeria, ma può contare su alcuni rientri importanti. L’head coach dei trevigiani e il suo staff modificano il triangolo allargato rispetto alla gara di venerdì scorso contro Ulster in URC. Rhyno Smith ritorna estremo. L’ala destra cambia, con il ritorno di Ignacio Mendy, e a sinistra fa rientro Onisi Ratave. Al centro ecco la coppia formata dal duo Ignacio Brex-Tommaso Menoncello. Dirigerà la mischia Alessandro Garbisi. Il mediano di apertura è Tomas Albornoz, alla 50esima presenza in biancoverde.

Il pack biancoverde annovera qualche cambiamento. La prima linea è confermata: Thomas Gallo sarà il pilone sinistro, come pilone destro si piazza Simone Ferrari e a fare da tallonatore ecco Giacomo Nicotera. In seconda linea c’è ancora Scott Scrafton insieme al ritorno di Eli Snyman. In terza linea a flanker torna Sebastian Negri, vicino al capitano Michele Lamaro. Il numero 8 è Toa Halafihi.

«Ritroviamo alcuni giocatori che erano indisponibili nelle ultime settimane. Abbiamo potuto scegliere la migliore formazione possibile, escludendo i lungodegenti. Abbiamo ancora scelto di portare in panchina sei avanti e due trequarti perché il confronto in mischia e dominare le collisioni saranno aspetti fondamentali. L’obiettivo è anche quello di mettere in campo più esperienza possibile per una partita importante e con pressioni da gestire. Penso che queste scelte siano quelle ottimali da questo punto di vista. Jacob Umaga è reduce da un acciacco fisico patito nella gara contro Ulster e non si è allenato in settimana. Portiamo Leonardo Marin da numero 23 e, andando in panchina con il 6+2, è la scelta migliore in quanto può occupare tutti i ruoli della linea arretrata» spiega il capo allenatore Marco Bortolami riguardo le scelte di formazione.​​

Benetton Rugby:​​

15 Rhyno Smith (51)

14 Ignacio Mendy (23)

13 Tommaso Menoncello (41)

12 Ignacio Brex (80)

11 Onisi Ratave (22)

10 Tomas Albornoz (49)

9 Alessandro Garbisi (44)

8 Toa Halafihi (72)

7 Michele Lamaro (C) (66)

6 Sebastian Negri (82)

5 Eli Snyman (41)

4 Scott Scrafton (11)

3 Simone Ferrari (103)

2 Giacomo Nicotera (40)

1 Thomas Gallo (56)

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi (44), 17 Mirco Spagnolo (15), 18 Giosué Zilocchi (15), 19 Niccolò Cannone (72), 20 Edoardo Iachizzi (12), 21 Alessandro Izekor (31), 22 Andy Uren (19), 23 Leonardo Marin (22). ()= presenze in biancoverde. Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Malakai Fekitoa, Sam Hidalgo-Clyne, Marco Lazzaroni, Siua Maile, Ivan Nemer, Paolo Odogwu, Edoardo Padovani, Federico Ruzza, Nahuel Tetaz, Henry Time-Stowers, Marcus Watson, Manuel Zuliani.

Arbitro: Nika Amashukeli (Georgia).

Assistenti: Mike Adamson (Scozia) e Sam Grove-White (Scozia).

TMO: Ben Whitehouse (Galles).

LIVE – La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashstag #GLOvBEN. Il match sarà inoltre trasmesso in diretta streaming su EPCR TV.​​

