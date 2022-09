Benetton ko a Dublino, Leinster supera i Leoni 42-10

Il Benetton Rugby è stata sconfitta a Dublino, nella tana degli irlandesi del Leinster Rugby per 42-10, nel secondo round di United Rugby Championship. Sia i Leoni, contro Glasgow, che i Dubliners, contro le Zebre, avevano conquistato una vittoria da 5 punti in classifica nel match d’apertura del campionato: per Treviso prima battuta d'arresto stagionale dopo il bell'esordio.

CRONACA PARTITA

Inizia il match e Time-Stowers, alla prima in maglia trevigiana, deve subito prendere il posto di Pettinelli che ha subito un duro colpo. Poi Leinster compie subito un’azione dal ritmo alto e O’Brien servito da un cambio di gioco imbecca Kearney lanciato a meta. Bellini lo tocca da dietro e il fischietto sudafricano Peyper lo ammonisce. Dal conseguente maul Sheehan realizza la prima marcatura della serata. Frawley trasforma. Si torna in parità numerica con i Leoni che cercano di tenere in difesa, ma Sheehan raddoppia le marcature al termine di diversi passaggi veloci da parte dei Dubliners. Passano alcuni minuti e i biancoverdi, sotto 14-0, tentano la reazione. Da una mischia sulla trequarti irlandese, il pack di Leinster è sanzionato con un fallo e i Leoni vanno ai pali Giacomo Da Re è preciso e dona i primi tre punti ai suoi. Ma gli irlandesi non abbassano la guardia, altro drive sui cinque metri e replica della prima marcatura, con Sheehan a fare tripletta e Frawley a ingrassare ancora dalla piazzola. Il Benetton Rugby prova a ribaltare il campo, però Leinster non cede in difesa. Si va quindi nei 22 metri biancoverdi, tuttavia la franchigia trevigiana è brava a non crollare e si va negli spogliatoi sul 21-3 per i Dubliners.

Comincia la ripresa e Alongi sostituisce Ferrari. Leinster inizia forte, gira velocemente l’ovale e sulla fascia destra Van der Flier va in meta. Ross Byrne converte. Coach Bortolami decide di inserire Zani e Menoncello per Nemer e Zanon, oltre ad Albanese – all’esordio in biancoverde – per Hidalgo-Clyne. Subentrano pure Wegner e Lucchesi al posto di Scrafton e Nicotera. Nel frattempo altro driving maul di Leinster e tripletta per Sheehan. Ross Byrne trasforma e Leinster allunga sul 35-3. I Leoni vogliono la prima meta della serata e la realizza. Break centrale di Menoncello, ovale che approda a Ratave, abile con un offload a pescare Manfredi Albanese. Il giovane mediano di mischia timbra la meta al debutto e Da Re trasforma. Ultimo cambio dei biancoverdi con Tavuyara per Da Re. Mancano dieci minuti e ultima meta della serata di Leinster. McGrath sguscia ai difensori trevigiani e schiaccia l’ovale a terra. Ross Byrne trasforma. Finisce 42-10 per Leinster.

IL TABELLINO

Marcature: 5′ meta Sheehan tr. Frawley, 17′ meta Sheehan tr. Frawley, 23′ p. Da Re, 28′ meta Sheehan tr. Frawley; 46′ meta Van der Flier tr. R. Byrne, 52′ meta Sheehan tr. R. Byrne, 57′ meta Albanese tr. Da Re, 71′ meta McGrath tr. R. Byrne.

Note: Cartellino giallo: Mattia Bellini al 4′ (BEN). Trasformazioni: Leinster 6/6 (Frawley 3/3; R. Byrne 3/3); Benetton Rugby 1/1 (Da Re 1/1). Punizioni: Benetton Rugby 1/1 (Da Re 1/1). Man of the match: Dan Sheehan (LEI).

Leinster Rugby: 15 Jimmy O’Brien (65′ Cormac Foley), 14 Jordan Larmour, 13 Garry Ringrose (c), 12 Robbie Henshaw, 11 Dave Kearney (59′ Charlie Ngatai), 10 Ciaran Frawley (44′ Ross Byrne), 9 Luke McGrath, 8 Caelan Doris (5′ Will Connors), 7 Josh Van der Flier, 6 Ryan Baird, 5 Jason Jenkins (63′ Joe Mc Carthy), 4 Ross Molony, 3 Michael Ala’Alatoa (53′ Cian Healy), 2 Dan Sheehan (53′ Ronan Kelleher), 1 Andrew Porter (53′ Ed Byrne).

Head Coach: Leo Cullen.

Benetton Rugby: 15 Ignacio Mendy, 14 Mattia Bellini , 13 Joaquin Riera (51′ Marco Zanon, 63′ Joaquin Riera), 12 Marco Zanon (47′ Tommaso Menoncello), 11 Onisi Ratave, 10 Giacomo Da Re (69′ Ratuva Tavuyara), 9 Sam Hidalgo-Clyne (49′ Manfredi Albanese), 8 Toa Halafihi, 7 Michele Lamaro (c), 6 Giovanni Pettinelli (5′ Henry Time-Stowers), 5 Scott Scrafton, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari (40′ Filippo Alongi), 2 Giacomo Nicotera (54′ Gianmarco Lucchesi), 1 Ivan Nemer (47′ Federico Zani).

Head Coach: Marco Bortolami.