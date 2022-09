Benetton rugby, risolto consensualmente il contratto di Monty Ioane

Il Benetton Rugby ha annunciato ieri, 1° settembre, di aver risolto consensualmente il contratto che legava il giocatore Montanna Ioane al club biancoverde sino al 30 giugno 2024. L’ala australiana arrivata a Treviso nel novembre 2017, nelle 5 stagioni in biancoverde ha collezionato 82 presenze e messo a segno 155 punti frutto di 31 mete.

«Ringrazio il Benetton Rugby per l’enorme opportunità concessami in questi splendidi 5 anni. A Treviso ho trovato una famiglia pronta a farmi maturare come uomo e a darmi supporto anche nei momenti più difficili, oltre che un club che mi ha permesso di crescere tanto dal punto di vista sportivo. La risoluzione del contratto con il Benetton Rugby, nonostante il rinnovo avvenuto lo scorso dicembre, arriva a causa di questioni di salute mentale che negli ultimi mesi mi hanno costretto a smettere di giocare a rugby. Questioni che in questo momento della mia vita mi inducono a rimanere in Australia vicino a mia moglie ed alle mie bambine. Infine tengo a ringraziare i miei compagni di squadra ed i tifosi per il calore dimostratomi. Forza Leoni».

Il Presidente Amerino Zatta, il Direttore Generale Antonio Pavanello e tutto il Benetton Rugby ringraziano Ioane per il prezioso contributo fornito durante le 5 stagioni trascorse in biancoverde ed augurano a lui ed alla sua famiglia il meglio per il futuro.