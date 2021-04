Benetton Rugby a Montpellier, Hayward: «Serve una grande prova di squadra»

Da lunedì 5 aprile i Leoni del Benetton Rugby hanno cominciato a lavorare verso i quarti di finale della Challenge Cup contro Montpellier. A parlare della storica sfida che aspetta i biancoverdi è Jayden Hayward, estremo della squadra trevigiana.

Jayden, come procede la preparazione in vista della partita di sabato a Montpellier?

«E' una settimana interessante, è la prima volta che il Benetton Rugby si trova ai quarti di finale della Challenge Cup. Noi come gruppo squadra siamo carichi e galvanizzati, i ragazzi sono entusiasti a preparare il match di sabato sera».

Che gara ti aspetti sabato? Che tipo di squadra è Montpellier?

«Sappiamo che Montpellier è una squadra molto forte, sono molto fisici, un concentrato di forza. Insieme dovremo giocare uniti ed entrare subito in gara e noi trequarti dovremo farci trovare pronti».

Sarà più importante il lavoro dei trequarti o degli avanti?

«Sarà uno sforzo di squadra, anche se sappiamo che contro le squadre francesi gli avanti sono fondamentali e per competere bisognerà fronteggiarli, poi noi trequarti dovremo fare il nostro compito e se giocheremo uniti potremo provare a fare risultato».

Quanto serviva una vittoria come quella contro Agen in ottica futura?

«Penso sia stata molto importante la vittoria contro Agen, in PRO14 è stata una stagione complicata per noi. Il successo contro Agen è stato fantastico per il gruppo e per il club, oltre a ciò ora contro Montpellier si affronterà una squadra forte, come ho detto prima siamo carichi di avere l'opportunità di confrontarci con loro e non vediamo l'ora arrivi sabato».

Nell'ultima gara hai vinto il titolo di "Man of the match". Ti senti in forma?

«Alla fine il man of the match è un premio individuale, ma non mi interessa molto. Se giochiamo come squadra e vinciamo come squadra a nessuno interessa del man of the match secondo me».