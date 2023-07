Ruggiamo insieme! Al via la campagna abbonamenti 2023/24 del Benetton rugby

"Ruggiamo insieme": questo il claim che identifica la campagna abbonamenti 2023/2024 del Benetton Rugby. La passata stagione ha prodotto numeri da record: mai nella storia, il Benetton Rugby aveva raggiunto una media spettatori di oltre 3.800 persone per partita, oltre ad aver registrato due sold-out. Segnale della forte passione dei sostenitori biancoverdi verso i Leoni. Un legame unico tra i tifosi del Benetton Rugby e la propria squadra del cuore. Per continuare a gridare il nostro amore e rimanere al fianco della squadra, emozione dopo emozione, lunedì 31 luglio partirà la campagna abbonamenti 2023/2024. Per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento sarà necessario essere in possesso della fidelity card dei Leoni. Novità della stagione 2023/2024, esclusivamente in fase di acquisto dell’abbonamento, sarà la possibilità richiedere al costo di €50 la fidelity card platinum. Quest'ultima darà l'accesso a benefit e scontistiche riservate di seguito riportate. Per la stagione sportiva 2023/2024, per tutte le volte che vorranno, gli abbonati potranno cedere il proprio abbonamento ad altri possessori di Fidelity Card, con le medesime condizioni di tariffa, mediante la funzione “Cambio Utilizzatore”.

FASE 1: prelazione esclusivamente riservata agli abbonati alla stagione 2022/2023

QUANDO: da lunedì 31 luglio a venerdì 11 agosto 2023 dalle 15:00 alle 18:30. Sabato e domenica esclusi.

DOVE: presso la sede Benetton Rugby, via Nascimben 1/b – 31100 Treviso.

L'abbonamento darà il diritto di assistere alle 9 partite di campionato dello United Rugby Championship che il Benetton Rugby giocherà allo Stadio Monigo, più le 2 partite casalinghe dei gironi di Challenge Cup. L'abbonato alla stagione 2022/2023, rinnovando il proprio titolo di ingresso, godrà del 10% di sconto rispetto al prezzo pieno. Inoltre, nel caso in cui l’abbonato della stagione 2022/23 porti con sé un nuovo abbonato, in fase di prelazione potrà godere del 15% di sconto sul prezzo pieno dell’abbonamento.

Ma non solo: esclusivamente per gli abbonati della passata stagione, saranno comprese nell’abbonamento le due amichevoli precampionato che il Benetton Rugby disputerà a Monigo contro l'Ulster Rugby (30 settembre alle 19:00) e contro le Zebre Parma (6 ottobre alle 19:00).

L'abbonato alla stagione 2022/2023 potrà godere dei vantaggi a lui riservati, fatta eccezione la prelazione del posto a sedere, anche qualora dovesse sottoscrivere l'abbonamento in un fase successiva a quella a lui riservata.

FASE 2: PRELAZIONE ESCLUSIVAMENTE RISERVATA AI POSSESSORI DELLE FIDELITY CARD SOTTOSCRITTE ENTRO IL 29/05/2023

QUANDO: da lunedì 21 agosto a lunedì 28 agosto 2023 dalle 15:00 alle 18:30.

DOVE: presso la sede Benetton Rugby, via Nascimben 1/b – 31100 Treviso (sabato e domenica esclusi) o online su Ticketone

Prezzi e benefit verranno comunicati venerdì 11 agosto 2023

FASE 3: VENDITA LIBERA

QUANDO: da martedì 29 agosto a sabato 28 ottobre 2023 dalle 15:00 alle 18:30.

DOVE: presso la sede Benetton Rugby, via Nascimben 1/b – 31100 Treviso (sabato e domenica esclusi) o online su Ticketone

Prezzi e benefit verranno comunicati venerdì 11 agosto 2023

FIDELITY CARD

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card del Benetton Rugby. La data di scadenza della fidelity card, sia per quelle sottoscritte in passato che per quelle nuove, è fissata per il 30/06/2025.