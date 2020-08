Il Benetton si rifà il fianco sinistro: dall'Argentina arriva il 22enne Ivan Nemer

Il Benetton Rugby ha ufficializzato l’ingresso del giocatore Ivan Nemer all’interno della rosa biancoverde sino al 30 giugno 2021. Pilone sinistro argentino nato a Mar del Plata il 22 aprile 1998, comincia a giocare a rugby all’età di 4 anni nel Bigua Rugby Club per poi rimanere nella cittadina natale biancoceleste e vestire la camiseta dello Sporting Club. Selezionato per fare parte della rappresentativa della provincia Argentina, Nemer per tre anni ha fatto parte del percorso dei Pumitas U18 prima e U20 dopo.

Lo scorso gennaio il suo arrivo a Treviso in virtù dell’accordo tra Benetton Rugby e Casale Rugby che ha permesso ad Ivan di allenarsi con entrambi i club, con la possibilità di disputare il campionato di Serie A con la maglia dei caimani prima dello stop delle competizioni causa pandemia di Covid-19. Giocatore dotato di un’importante forza fisica e solidità in mischia, andrà a rinforzare la prima linea già vittima degli infortuni occorsi a Derrick Appiah, Matteo Drudi e Federico Zani.

“Sono molto felice di essere arrivato al Benetton Rugby. In questi mesi ho già avuto modo di conoscere lo staff ed i miei compagni di squadra, questo mi ha consentito di integrarmi alla perfezione in questo fantastico club. Ringrazio la società per la fiducia e prometto di lavorare duro per onorare la maglia biancoverde” così si è espresso il neo Leone.

Il direttore sportivo Antonio Pavanello ha poi aggiunto: “Ringraziamo il Casale Rugby per la preziosa collaborazione che ha permesso l’arrivo a Treviso di Nemer. Un accordo che si è dimostrato proficuo per l’atleta, il quale ha sfruttato questi mesi per farsi notare mostrando le sue qualità e facendosi trovare pronto non appena chiamato in causa. Ivan è di fatto un pilone giovane, di prospettiva, molto prestante fisicamente e dotato di buona mobilità. Siamo certi che farà di tutto per crescere ulteriormente e conquistarsi una permanenza in maglia biancoverde".