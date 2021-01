Il Benetton Rugby saluta Crowley: a fine stagione sarà addio

Nelle ultime ore il Benetton Rugby ha comunicato che Kieran Crowley, al termine dell’attuale stagione sportiva, non ricoprirà più il ruolo di head coach della Prima Squadra, chiudendo di fatto con un anno di anticipo il rapporto di collaborazione. Queste le dichiarazioni del Presidente Amerino Zatta: “L’arrivo di Crowley ci ha senza dubbio consentito di compiere un ulteriore passo in avanti per la crescita del nostro club. Siamo grati a lui per i risultati raggiunti che hanno permesso ad entrambe le parti di vivere emozioni importanti come in occasione del raggiungimento delle Final Series di PRO14 o del riconoscimento come miglior allenatore dell’anno. Detto ciò, rimane una stagione da portare al termine consapevoli che lavoreremo tutti nella stessa direzione per chiuderla nel miglior modo possibile”.

Il direttore sportivo biancoverde Antonio Pavanello ha poi aggiunto: “Ringrazio Crowley per quanto fatto in questi anni e per la professionalità mostrata sin dal suo arrivo. Ho lavorato molto bene con lui: due anni fa il club ha raggiunto i migliori risultati sportivi di sempre dall’ingresso in Celtic League: le Final Series di PRO14 e sfiorato il passaggio del turno in Challenge Cup. Siamo però giunti alla fine di un ciclo, è naturale fare una serie di valutazioni e prendere delle decisioni. Adesso resta comunque una seconda parte di stagione da affrontare ed il nostro focus dovrà rimanere su di essa, lavorando in maniera professionale per ottenere risultati migliori di quelli avuti sino ad oggi”.

“Ovviamente sono deluso dalla decisione del club ma rispetto la loro scelta di voler andare in una direzione diversa. Io e mia moglie Sue abbiamo davvero apprezzato gli anni trascorsi qui a Treviso, è stato un ottimo posto in cui vivere, in cui abbiamo incontrato persone eccezionali che voglio ringraziare sinceramente per tutto il loro supporto. Anche se questa è stata una stagione estremamente difficile, abbiamo ancora 5 mesi davanti ed io insieme al resto degli allenatori, giocatori e club faremo del nostro meglio per ribaltare i nostri risultati e concludere la stagione in maniera positiva” ha concluso Kieran Crowley.