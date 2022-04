Benetton Rugby, a fine stagione Hame Faiva si trasferirà a Worcester

Il Benetton Rugby ha annunciato che Hame Faiva al termine dell’attuale stagione sportiva, 30 giugno 2022 e scadenza naturale del contratto che lo lega in biancoverde, lascerà il club per trasferirsi in Inghilterra ai Worcester Warriors in Gallagher Premiership. Arrivato a Treviso nel novembre del 2017 dai neozelandesi di Waikato, Faiva ha sino ad oggi collezionato 60 presenze e 23 mete in maglia biancoverde. Inoltre dall’autunno dell’anno scorso ha esordito con la maglia azzurra della Nazionale Italiana, con la quale ha preso parte di recente al Sei Nazioni.

“Sono molto triste nel dire che il mio tempo qui in Benetton Rugby volgerà al termine a conclusione di questa stagione. Ringrazio il club per avermi dato l’opportunità di giocare in Italia, ringrazio i tifosi per il supporto dimostratomi nel corso degli anni. Ai giocatori passati e presenti, avete reso il mio soggiorno in Italia memorabile. Non dimenticherò mai i momenti che abbiamo vissuto insieme dentro e fuori dal campo. Io e la mia famiglia teniamo a ringraziare tutti coloro che sono stati parte del nostro viaggio durante il nostro tempo qui” queste le dichiarazioni di Hame Faiva.

Il direttore generale Antonio Pavanello ha detto: “Ringraziamo Hame per il contributo fornito nel corso delle 5 stagioni trascorse in biancoverde, durante le quali il club ha raggiunto numerosi ed importanti obiettivi. Adesso per lui comincerà una nuova avventura e gli auguriamo quindi il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva”.