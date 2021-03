Il Benetton Rugby affronterà Agen agli ottavi di Challenge Cup

Si è concluso da poco il sorteggio degli ottavi di finale di European Professional Club Rugby, tenutosi a Losanna in Svizzera, che ha deciso gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Heineken Champions Cup e in Challenge Cup. Il Benetton Rugby, qualificato per gli ottavi di finale a seguito della roboante vittoria nella fase preliminare a Parigi contro lo Stade Français Paris, è stato sorteggiato contro i francesi dell'Agen per gli ottavi di finale. I Leoni inoltre giocheranno a Monigo l'ottavo di finale previsto per il weekend del 2/3/4 aprile; la data ufficiale è ancora da definire. Chi passerà il turno tra Benetton Rugby e Agen, ai quarti di finale se la vedrà fuori casa contro la vincente fra Montpellier-Glasgow Warriors.