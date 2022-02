Benetton Rugby, Alessandro Izekor alimenta la rosa dei Leoni

Il Benetton Rugby nelle scorse ore ha comunicato l’inserimento in rosa, nelle vesti di permit player, di Alessandro Izekor proveniente dal Rugby Calvisano. Izekor, giovane flanker fisico e tecnico, rinforzerà la rosa dei Leoni, ad oggi ridimensionata per gli impegni dell’Italrugby Maggiore e U20, nelle settimane delle gare di United Rugby Championship contro Glasgow Warriors e Leinster.

Nato a Brescia il 5 marzo 2000 da genitori nigeriani, 196 cm x 110 kg, Alessandro ha iniziato a giocare a rugby a 10 anni nelle giovanili del club della propria città natale. Sino a 16 anni alterna le sue presenze tra Brescia e Ospitaletto, poi nell’estate del 2019 il suo esordio in TOP 10 con la maglia del Calvisano con cui ad oggi ha collezionato 36 presenze, tra campionato nazionale e Challenge Cup, distinguendosi anche per un ottimo istinto da metaman considerate le ben 14 marcature messe a segno. Izekor inoltre ha fatto parte della Nazionale Italiana U20 durante il Sei Nazioni 2020. "Il Benetton Rugby ringrazia il Rugby Calvisano per la preziosa collaborazione ed il supporto dimostrato in questo periodo durante il quale il gruppo dei Leoni è ridotto in virtù dei tanti biancoverdi coinvolti con la Nazionale Italiana Maggiore ed U20".