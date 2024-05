Benetton Rugby, due amichevoli estive: sfida a Monigo contro Harlequins

Il Benetton Rugby è lieto di annunciare il programma delle amichevoli estive del 2024 in vista dell’inizio dello United Rugby Championship 2024/2025. I Leoni disputeranno due amichevoli.

La prima è fissata per sabato 7 settembre, alle ore 18 italiane, al Kingspan Stadium di Belfast contro gli irlandesi dell’Ulster Rugby. Sarà la gara che inaugurerà ufficialmente la stagione 2024/2025 dei Leoni. Già un anno fa Benetton e Ulster si sfidarono in un test estivo giocatosi a Monigo con una vittoria di misura a favore dei biancoverdi. I Leoni, a seguito della prima amichevole giocata in trasferta, disputeranno la seconda amichevole nella propria casa di Monigo venerdì 13 settembre, alle ore 20:00, contro gli inglesi degli Harlequins. Sarà un’importante occasione per vedere all’opera i migliori talenti della franchigia italiana e inglese. Di seguito i dettagli dei due appuntamenti pre-stagionali dei Leoni: Ulster vs Benetton Rugby – sabato 7 settembre ore 18:00 italiane al Kingspan Stadium Benetton Rugby contro Harlequins, venerdì 13 settembre ore 20 allo Stadio Monigo​​. Nelle prossime settimane il club biancoverde comunicherà le tempistiche e le modalità per l’acquisto dei biglietti del test contro gli Harlequins.​​