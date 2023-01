Benetton Rugby inarrestabile, Bayonne travolto a Monigo 26-7

Benetton Rugby non si ferma più: sabato 14 gennaio è arrivata la quinta vittoria consecutiva per i Leoni. Dopo lo splendido successo di sabato scorso contro Ulster, la squadra di coach Bortolami ha vinto meritatamente anche la terza giornata di Challenge Cup contro i francesi del Bayonne. 26-7 il punteggio finale con quattro mete marcate dai trevigiani, tre nel primo tempo e una nel finale di gara. Conquistato quindi anche il punto di bonus davanti al pubblico sempre più caloroso dello Stadio Monigo. Una vittoria che avvicina i biancoverdi all'accesso agli ottavi di finale di Challange Cup.

La cronaca del match

Una partita iniziata però in salita per il Benetton Rugby, la prima meta è stata marcata dalla squadra ospite dopo 18 minuti di gioco. Orabe porta a casa i primi cinque punti per Bayonne, la meta viene poi trasformata da Maxime Machenaud. Il parziale è di 0-7. Come contro Ulster, però, lo svantaggio esalta i padroni di casa che iniziano a prendere in mano la partita segnando ben tre mete prima dell'intervallo. La prima marcatura trevigiana arriva al 30esimo minuto di gioco grazie all'argentino Ignacio Mendy. Albornoz sbaglia però la trasformazione e il punteggio passa sul 5-7. La rimonta trevigiana viene completata grazie alle due splendide mete successive, entrambe "firmate" da Niccolò Cannone e trasformate da Tomas Albornoz al 34esimo e 38esimo minuto di gioco.

Nel secondo tempo il Benetton Rugby potrebbe chiudere subito la gara dal momento che Bayonne resta con l'uomo in meno per un cartellino giallo a . Occasione persa però per i Leoni che non riescono a mettere a segno nemmeno un punto durante la frazione in superiorità numerica. Poco male, nonostante vari errori da entrambe le parti, la difesa dei Leoni tiene e Bayonne non riesce più a muovere il tabellone. Nel finale la ciliegina sulla torta all'ennesima vittoria dei Leoni. Onisi Ratave si rende protagonista di una splendida azione individuale e marca la quarta meta di giornata che vale il punto di bonus per i Leoni. Meta trasformata da Jacob Umaga e Monigo in festa. Man of the match Niccolò Cannone grazie alle sue due mete segnate nel primo tempo. La prossima sfida per i Leoni biancoverdi sarà tra una settimana esatta, sabato 21 gennaio, sempre allo stadio Monigo per la quarta giornata di Challange Cup contro Stade Francais.