Benetton Rugby, per Tommaso Benevenuti arriva la squalifica per tre settimane

Inizialmente prevista in quattro settimane, la sospensione è stata diminuita considerato il precedente record disciplinare del giocatore ed il fatto che non abbia accettato che il fallo meritasse il cartellino rosso

Tommaso Benvenuti, centro del Benetton Rugby, è stato squalificato per un periodo di tre settimane a seguito della citazione da parte del Citing Commissioner avvenuta per la partita di Guinness PRO14 Round 11 disputata contro i Glasgow Warriors il 27 marzo 2021. Il giocatore è stato citato ai sensi della legge 9.12 – Un giocatore non deve abusare fisicamente di nessuno. L’abuso fisico include, ma non è limitato al mordere, pugni, contatto con l’occhio o la zona degli occhi, colpire con qualsiasi parte del braccio (inclusi i placcaggi a braccio rigido), spalla, testa o ginocchio, pestare, calpestare, inciampare o calciare.

Il processo disciplinare per la citazione è stato presieduto dall’ufficiale giudiziario John Carroll (Irlanda) che ha concluso che si era verificato un reato con punto di ingresso di fascia bassa, che comporta una sospensione di quattro settimane. Dopo aver considerato tutti i materiali disponibili, considerato il precedente record disciplinare del giocatore ed il fatto che non abbia accettato che il suo fallo meritasse il cartellino rosso, la squalifica è stata ridotta del 25% (una settimana).