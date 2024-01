Benetton Rugby, 2023 da record: «In un anno quasi 80mila spettatori a Monigo»

Il 2023 è stato un anno fantastico per il Benetton Rugby. Se sul campo i Leoni hanno conquistato traguardi mai raggiunti prima da un club italiano: storica semifinale di Challenge Cup e chiuso la prima parte dello United Rugby Championship 2023/2024 al secondo posto in classifica -, fuori dal terreno di gioco i numeri sono altrettanto da record.

In primis, la massiccia presenza di tifosi biancoverdi allo stadio. Da gennaio a dicembre, a Monigo hanno visto le partite dei Leoni ben 78.700 appassionati biancoverdi, con una media di 4.200 spettatori a partita. Nel 2023 sono stati ben 6 i “sold out” nel tempio trevigiano del rugby, sintomo di come il popolo del Benetton Rugby sia sempre più vicino alla squadra. Non solo Monigo, infatti il club biancoverde, presso il centro sportivo de “La Ghirada”, si è reso protagonista di tantissime attività, come: i tornei dedicati al settore giovanile – tra cui il celebre Torneo “Città di Treviso” -, i team building aziendali ed i corsi di formazione per figure sportive. Il tutto vedendo il coinvolgimento di ben 36mila persone. Una crescita esponenziale quella del pianeta Benetton Rugby e della propria fan base anche dal punto di vista digital. Tirando le somme per il Benetton Rugby è stato un 2023 indimenticabile con numeri che sfiorano il milione di persone provenienti da ogni parte del mondo. Il 2024 è appena cominciato ed il club desidera crescere ulteriormente, innalzando la notorietà ed il valore del proprio brand e mettendo sempre partner commerciali, tifosi e l’impegno sociale al primo posto.

Social

Sulla pagina Facebook, i Leoni hanno scavallato quota 50 mila follower, raggiungendo precisamente i 51.283 seguaci. Un aumento annuale di circa 18% se paragonati ai 43.370 follower di inizio 2023. Dati ancora più eclatanti per quanto riguarda Instagram. Il Benetton Rugby è passato in 365 giorni da 46.685 a 60.390 follower. Un +30% che testimonia una grande crescita. Numeri più limitati, ma pur sempre oltre la media della percentuale di crescita del social di riferimento, su Twitter con un’impennata dai 16.430 follower di gennaio ai 17.300 di dicembre, e su YouTube, dove i seguaci sono 3.750, +17% rispetto al 2022. Il miglior sviluppo sulle piattaforme social dei biancoverdi fa riferimento a TikTok. Il canale Benetton Rugby un anno fa contava 6.220 follower, mentre oggi sono ben 15.550 i follower su TikTok. Una crescita sensazionale del +150%. Da segnalare che su LinkedIn il Benetton Rugby può vantare 2.885 collegamenti, mentre su BenTV, piattaforma interamente dedicata al pianeta biancoverde a 360 gradi, nel 2023 ha registrato la visita di 7.986 users. Il sito ufficiale, rinnovato lo scorso novembre, ha ricevuto la visita di 612.114 users (+42% rispetto al 2022), mentre l’app ufficiale, anche quest’ultima rinnovata a dicembre, ad oggi vanta 13.187 users. Infine sono 25.278 gli iscritti alla newletter, 460 gli iscritti al canale Whatsapp e 891 quelli iscritti al canale Telegram.