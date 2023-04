Benetton Rugby, la formazione per il quarto di finale contro Cardiff

Sabato 8 aprile, alle ore 16, a Monigo andrà in scena una partita storica: i quarti di finale di Challenge Cup tra Benetton Rugby e Cardiff Rugby. Lo stadio trevigiano non ha mai ospitato un incontro di una competizione europea di questo prestigio che sancirà una delle quattro semifinaliste della coppa. Il Benetton arriva ai quarti dopo aver chiuso al secondo posto la Pool B di qualificazione e agli ottavi di finale ha superato Connacht Rugby vincendo in casa per 41-19. Cardiff ha concluso la Pool A al terzo posto e agli ottavi in casa ha vinto per 28-27 contro gli inglesi di Sale. I gallesi hanno vinto la Challenge Cup in due occasioni, precisamente nel 2010 e nel 2018 in finale contro Gloucester.

I precedenti

Le due compagini militano nello stesso campionato dello United Rugby Championship e si sono già sfidate in diverse circostanze. Nei 22 precedenti totali fra le due formazioni, i gallesi hanno vinto in 16 circostanze. Poi cinque vittorie per i Leoni e un pareggio.

Gli arbitri

A condurre il quarto di finale di Monigo sarà l’arbitro inglese Luke Pearce, supportato dagli assistenti Anthony Woodthorpe e Jack Makepeace. Tmo sarà l’inglese Stuart Terheege.

La formazione dei Leoni

Coach Marco Bortolami e lo staff tecnico del Benetton hanno progettato una formazione senza particolari modifiche rispetto al XV sceso in campo negli ottavi di finale contro Connacht di una settimana fa. Partendo dai trequarti, nel triangolo allargato da estremo c’è sempre Rhyno Smith, le ali saranno a sinistra Marcus Watson e a destra Edoardo Padovani. Al centro il consolidato duo composto da Tommaso Menoncello e Ignacio Brex. La mediana non cambia: a guidare la mischia il capitano dei Leoni Dewaldt Duvenage, come apertura spazio a Jacob Umaga.

La testa del pack biancoverde è la stessa: il pilone sinistro è Nahuel Tetaz, il pilone destro è Tiziano Pasquali; a tallonare Giacomo Nicotera. In seconda linea il duo azzurro formato da Niccolò Cannone e Federico Ruzza. In terza linea i due flanker della nazionale Sebastian Negri e Michele Lamaro. Chiude la mischia ancora il numero 8 Henry Time-Stowers. A disposizione: 16 Siua Maile, 17 Thomas Gallo, 18 Filippo Alongi, 19 Riccardo Favretto, 20 Manuel Zuliani, 21 Lorenzo Cannone, 22 Alessandro Garbisi, 23 Tomas Albornoz. Indisponibili: Corniel Els, Simone Ferrari, Toa Halafihi, Gianmarco Lucchesi, Leonardo Marin, Ivan Nemer, Giovanni Pettinelli, Onisi Ratave, Scott Scrafton.

La partita

La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #BENvCAR. Il match sarà inoltre trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204).