Benetton Rugby, Michele Lamaro ed Eli Snyman nominati co-capitani

Il Benetton Rugby è lieto di annunciare che i due co-capitani della stagione 2023/2024 saranno Michele Lamaro ed Eli Snyman. Nomina confermata dunque per il terzo anno consecutivo per Michele Lamaro. Il terza linea classe 1998 è arrivato in Benetton Rugby nel 2018 nelle vesti di permit player, diventando da subito un punto fisso. Michele, in queste settimane impegnato con la nazionale italiana al Mondiale in Francia, ha mostrato le sue ottime qualità come giocatore dando oltremodo prova di essere dotato di una forte leadership ed un’estrema maturità. In biancoverde Lamaro ha sinora collezionato 53 presenze e da due anni è anche capitano dell’Italia, dopo aver capitanato in precedenza per due anni la selezione azzurra Under 20. «Sono contento e orgoglioso di poter rappresentare il gruppo per un altro anno. L’obiettivo sarà quello di fare un passo in avanti, dimostrando di essere competitivi sia nello United Rugby Championship che in Challenge Cup, con costanza e determinazione durante l’arco dell’intera stagione. Vogliamo giocarci un posto per raggiungere le migliori posizioni della classifica. Sono felice di poter condividere il ruolo con Eli, un caro amico e un giocatore di altissimo livello. Sono sicuro che avrà le qualità per fare il co-capitano. Il nostro desiderio è quello di scrivere altre pagine importanti della storia del Benetton Rugby» racconta Lamaro.

Nomina inedita invece per Eli Snyman. L’avanti sudafricano di 27 anni nel 2019 è approdato una prima volta ai Leoni, disputando 26 presenze complessive in due anni, di cui 20 nell’ex PRO14, 5 in Champions Cup e 1 in Challenge Cup. Nel 2021 si è trasferito in Inghilterra, ai Leicester Tigers, compagine con cui ha vinto il campionato inglese del 2022. Da questa estate è tornato al Benetton Rugby e riceve i galloni da capitano grazie a spiccate doti di carisma ed esperienza acquisite durante la sua carriera. “Sono grato per l’opportunità di essere il co-capitano del Benetton Rugby insieme a Michele. Mitch è un caro amico, un grande giocatore e un fantastico leader; non vedo l’ora di lavorare insieme a lui. Per me e per la mia famiglia si tratta di un momento di cui essere orgogliosi. Non è mai semplice indossare i panni del leader, ma c’è un gruppo affiatato di giocatori con una certa esperienza che garantisce un aiuto costante nel guidare il team. Il nostro auspicio è quello di conquistare qualcosa di speciale la prossima stagione. Ho sempre avuto l’obiettivo di diventare un leader dando l’esempio ogni giorno, garantendo il massimo per la squadra. Voglio dare una mano nello sviluppo dei ragazzi più giovani e a tirare fuori il meglio da ogni componente della squadra, così tutti possono performare al massimo. Vogliamo che i tifosi del Benetton Rugby siano orgogliosi di noi attraverso le nostre prestazioni, stiamo lavorando duro da questo punto di vista. Il club ha ottenuto risultati storici nelle ultime stagioni e il nostro scopo è quello di continuare a lavorare verso la direzione intrapresa» conclude Snyman.

I commenti

Dewaldt Duvenage, le scorse due stagioni co-capitano insieme a Lamaro, ora ricopre un nuovo ruolo di allenatore-giocatore e resterà sempre un riferimento e un leader del gruppo biancoverde. «Siamo felici di confermare Michele come capitano per il terzo anno consecutivo. Parliamo di un giocatore cresciuto esponenzialmente da quando indossa i nostri colori. Nonostante la giovane età ha messo in luce sin dalle prime partite un carisma e una leadership non indifferente e ha dimostrato il suo valore in ambito internazionale. Il suo temperamento come guida di una squadra è stato riconosciuto pure dalla nazionale italiana, della quale un paio di anni ne è il capitano. Il co-capitano sarà Eli, un ragazzo che già nella prima parentesi con la nostra squadra ha evidenziato importanti doti come leader del gruppo. Conosciamo le sue caratteristiche, è voluto fortemente tornare al Benetton Rugby ed è un riferimento per i suoi compagni. Sappiamo di poter contare su di lui, un profilo che saprà trasferire le sue capacità di condottiero al resto della squadra. Manterrà un ruolo fondamentale anche Dewaldt Duvenage. Da questa stagione avrà una doppia funzione, rimanendo un giocatore a disposizione di coach Bortolami e allo stesso tempo farà parte dello staff tecnico come skills coach. Nel corso degli anni DD ha acquisito uno status di altissimo livello e all’interno della rosa risulta essere una figura imprescindibile» chiosa Amerino Zatta, presidente della franchigia biancoverde.