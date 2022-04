Benetton Rugby ad un passo dalla vittoria: Connacht vince 17-21

Benetton Rugby beffata dal Connacht Rugby nel quindicesimo round di United Rugby Championship. Alle due formazioni serviva una vittoria per mantenere viva la rincorsa alla zona playoff, a cinque giornate dal termine della stagione regolare.

Nel primo tempo gli ospiti partono forte grazie alle mete di Prendergast e Murray, abili a superare la difesa di coach Bortolami. Per i Leoni gli unici punti arrivano dal piazzato di Da Re, così Connacht va negli spogliatoi in vantaggio per 3-14. Nel secondo tempo grande prova di carattere dei Leoni che si riscattano e vanno a segno con le mete di Padovani e Halafihi. Nel finale però sono gli irlandesi a passare grazie allo squillo di Tietie Tuimauga. Connacht espugna Monigo: 17-21.