Benetton Rugby, al via il raduno pre-stagione: la lista dei convocati

Dopo aver terminato le vacanze estive, il Benetton Rugby è pronto per affacciarsi nella nuova stagione sportiva. Domani, lunedì 22 luglio, nel centro sportivo de La Ghirada avrà inizio il raduno del Benetton Rugby per cominciare la preparazione fisica in vista della stagione 2024/2025.

La prima fase della preseason si focalizzerà sui diversi test fisici da effettuare da parte dei Leoni. Nelle prime tre settimane di allenamenti i biancoverdi svolgeranno carichi e sedute per cominciare a mettere alla prova fiato e gambe. Dal 12 al 18 agosto è prevista una settimana di riposo, poi la truppa biancoverde tornerà a lavorare il 19 agosto sempre in Ghirada per continuare la prestagione sino all'inizio dello United Rugby Championship. La settimana dal 26 al 30 agosto la squadra andrà in ritiro in montagna a Calalzo di Cadore, soggiornando all’Hotel Bellavista. Questa la lista degli atleti che prenderanno parte al raduno.

Piloni

Destiny Aminu - Mogliano Veneto Rugby

Avaca Enzo - Mogliano Veneto Rugby

Marcos Gallorini - Mogliano Veneto Rugby

Riccardo Genovese - nuovo

Ivan Nemer

Tiziano Pasquali

Nahuel Tetaz Chaparro

Tallonatori

Siua Maile

Marco Manfredi - nuovo

Seconde linee

Riccardo Favretto

Gideon Koegelenberg

Scott Scrafton

Eli Snyman

Terze Linee

Toa Halafihi

Giulio Marini - Mogliano Veneto Rugby

Matteo Rubinato - Mogliano Veneto Rugby

Mediani di mischia

Nicolò Casilio

Uren Andy​

Mediani di apertura

Giuliano Avaca - Mogliano Veneto Rugby

Jacob Umaga

Centri

Filippo Drago

Dewi Passarella - Mogliano Veneto Rugby

Ali

Jacques Cloete - Accademia U23

Paolo Odogwu

Onisi Ratave​

Estremi:

Rhyno Smith​​​​​​

Non saranno presenti al raduno i giocatori del Benetton Rugby che sono stati impegnati fino a oggi con le rispettive nazionali per disputare i test match estivi. Leoni assenti perché hanno svolto i tre test match con l'Italia:

Piloni

Simone Ferrari

Mirco Spagnolo

Giosué Zilocchi

Seconde linee

Niccolò Cannone

Edoardo Iachizzi

Federico Ruzza

Terze linee

Lorenzo Cannone

Alessandro Izekor

Michele Lamaro

Sebastian Negri

Manuel Zuliani

Mediani di mischia

Alessandro Garbisi

Mediani di apertura

Leonardo Marin

Centri

Ignacio Brex

Tommaso Menoncello

Marco Zanon

Ali

Louis Lynagh - nuovo

Estremi:

Matt Gallagher - nuovo

Leoni assenti perché impegnati con l'Argentina:

Piloni:

Thomas Gallo

Tallonatori:

Bautista Bernasconi

Mediani di mischia:

Lautaro Bazan Velez - nuovo

Mediani di apertura:

Tomas Albornoz

Ali

Ignacio Mendy

Leoni assenti perché impegnati con Tonga:

Centri

Malakai Fekitoa​​​​​​​​​​​​​​​​​