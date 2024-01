Benetton Rugby femminile, svelata la formazione per la sfida contro Barcellona

Il responsabile tecnico della franchigia femminile del Benetton Rugby, Francesco Iannucci, ha diramato la formazione per il primo incontro internazionale, in programma domenica 7 gennaio in Spagna.

Avversarie di giornata, alle ore 12, saranno le giocatrici della rappresentativa Barcelona Emerging. Dopo l’impegno del 7 gennaio, con il Benetton a Barcellona, saranno le formazioni spagnole a viaggiare verso l’Italia: domenica 11 febbraio si giocherà a Treviso contro la selezione Valencia Emerging. Si tratta dell’esordio di un progetto di ampliamento del progetto tecnico federale, nell’ambito dedicato al gioco femminile di alta prestazione. In particolare, il progetto franchigie è congiunto con la Federazione spagnola (Fer) e con il sostegno internazionale di World Rugby. L’obiettivo è quello di garantire alle atlete e ai tecnici provenienti dal percorso di formazione federale maggiori occasioni di confronto internazionale d’élite.

Il commento

«Siamo molto soddisfatti di questo primo ciclo di lavoro che ci porta all’impegno di Barcellona. La sfida di sviluppare una squadra in poco tempo sta passando attraverso il gioco ed i suoi principi, su questo le giocatrici si immergono completamente nella competizione e diventano consapevoli dei propri percorsi. Come ho già avuto modo di dire, le partite che affronteremo fanno parte di un processo più ampio di costruzione di una cultura, dei suoi standard e del modello di gioco che vogliamo esprimere anche nel prossimo futuro come Franchigia Benetton. Siamo entusiasti dell’opportunità di giocare e non vediamo l’ora di scendere in campo» dichiara il responsabile tecnico della franchigia femminile del Benetton Rugby Francesco Iannucci.

La formazione delle Leonesse

15 Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

14 Martina BUSANA (Villorba Rugby)

13 Alyssa D’INCÀ (Villorba Rugby)

12 Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby) (C)

11 Aura MUZZO (Villorba Rugby)

10 Micol CAVINA (Villorba Rugby)

9 Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova)

8 Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova)

7 Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova)

6 Alessia MARGOTTI (Valsugana Rugby Padova)

5 Alessia DELLA SALA (Rebels Rugby VI Est)

4 Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)

3 Alice FORTUNA (Rebels Rugby VI Est)

2 Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

1 Emanuela STECCA (Villorba Rugby)

A disposizione:

16 Laura GURIOLI (Villorba Rugby)

17 Rebecca CRIVELLARO (Villorba Rugby)

18 Gaia SIMEON (Villorba Rugby)

19 Alessandra Lucrezia FRANGIPANI (Villorba Rugby)

20 Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

21 Erika CAMPIGOTTO (Benetton Rugby Treviso)

22 Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

23 Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)