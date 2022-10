Benetton Rugby da sogno: Dragons sconfitti 34-14

Nella terza gara casalinga della truppa biancoverde, il Benetton Rugby ospita i Dragons. I Leoni dopo tre giornate hanno nove punti e occupano il sesto posto in graduatoria, frutto di due successi e di un passo falso. I gallesi sono dodicesimi e hanno racimolato cinque gettoni in tre incontri, a seguito di una vittoria e due sconfitte.

La cronaca del match

Pronti, via e i Leoni tentano i primi attacchi, non riuscendo a spezzare la difesa dei Dragons. Ma la mischia dei biancoverdi è debordante e conquista una punizione interessante nei 22 ospiti. Tomas Albornoz regala i primi tre punti del pomeriggio ai suoi. Passano pochi minuti e il Benetton Rugby trova la marcatura pesante. Rimessa nei 5 metri dei Dragons, drive corrosivo dei padroni di casa portato in meta da Giacomo Nicotera. Albornoz trasforma. Gli ospiti sono storditi e il pack della truppa di Bortolami è sontuoso. Altra maul poderosa nei cinque metri gallesi, da una serie di multifase Padovani apre l’ovale a Lorenzo Cannone che si invola sulla sinistra e fa meta. Albornoz converte e il Benetton Rugby è sopra 17-0. Superata la prima metà del primo tempo, i Dragons vogliono riaprire l’incontro, però la retroguardia dei biancoverdi è ferrea. Si va quindi negli spogliatoi.

Inizia la ripresa e i Dragons riaprono l’incontro con la meta di Dyer sulla bandierina sinistra. Hanrahan trasforma. Capovolgimento di fronte e fallo per i Leoni. Tomas Albornoz non sbaglia e sigla altri tre punti. I biancoverdi soffrono ma tengono in difesa e coach Bortolami decide di cambiare Nemer, Scrafton e Menoncello per Gallo, Niccolò Cannone e Zanon, per la sua 50esima in biancoverde. E a metà della ripresa ecco la nuova marcatura dei biancoverdi. Albornoz con un buco break devastante si beve metà campo, poi con un offload magico dona l’ovale perfetto per Edoardo Padovani che schiaccia l’ovale tra i pali. Albornoz trasforma. Intanto subentra Pasquali per Ferrari. Gli ospiti nel frattempo da una mischia trovano il varco perfetto per la meta di Hughes. Davies aggiunge due punti dalla piazzola e il punteggio ora è di 27-14 per i Leoni. Entrano Bellini e Halafihi per Watson e Lamaro. La gara è vibrante e i biancoverdi piazzano la quarta meta del punto di bonus. Ruzza con una magia imbecca Halafihi, riciclo per Brex che dà a Mattia Bellini la palla della marcatura personale. Albornoz trasforma. Ultimi cambi per Bortolami: Hidalgo-Clyne per Duvenage e il debuttante Arroyo per Nicotera. I Leoni sono sopra 34-14 e si aggiudicano la terza vittoria in quattro turni di United Rugby Championship.