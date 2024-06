Benetton-Edimburgo, stadio Monigo sold out per lo spareggio che vale i playoff

Ultima giornata in programma per il Benetton Rugby. I biancoverdi sono pronti a vivere una gara decisiva: oggi, sabato 1 giugno alle ore 14:00, i Leoni ospitano Edimburgo allo Stadio Monigo di Treviso per il Round 18 dell'URC 2023/2024.​

I biancoverdi attendono sul campo amico una squadra molto pericolosa. Gli uomini della capitale scozzese dopo 17 gare hanno raccolto 49 punti, frutto di 11 vittorie e sei sconfitte, e provengono da un k.o. interno di misura contro Munster. Gli scozzesi sono settimi in graduatoria, a pari merito con lo stesso Benetton. I biancoverdi infatti viaggiano in ottava piazza con 49 punti (al momento uno scalino sotto agli scozzesi in quanto hanno collezionato un numero minore di vittorie) e hanno accumulato 10 successi, un pareggio e sei battute di arresto, di cui l'ultima in Sudafrica contro i Bulls. Anche i Lions, che domani giocheranno fuori casa contro gli Stormers, hanno 49 gettoni, ma al momento sono fuori dalla zona playoff perché hanno totalizzato finora 9 vittorie. Quello tra i biancoverdi e Edimburgo è uno spareggio: chi vince si assicura un posto ai playoff e tra le prime otto del campionato. Le due formazioni fanno parte dello stesso shield italo-scozzese.​

PRECEDENTI:

Sono 24 i precedenti tra la franchigia trevigiana e la formazione della capitale scozzese: 11 le vittorie per i Leoni (l'ultima maturata nel primo duello stagionale tra le due squadre a fine novembre con i biancoverdi vittoriosi a Edimburgo per 22-24) e 13 le sconfitte.​

LA DIREZIONE ARBITRALE:

Domani dirige la sfida il gallese Ben Whitehouse, che sarà coadiuvato dai due assistenti italiani Filippo Russo e Alex Frasson. Al TMO il gallese Aled Griffiths.

LA FORMAZIONE DEI LEONI:

Per l'ultima giornata, il coaching staff diretto da Marco Bortolami ha optato per alcuni cambiamenti, tenendo conto dei giocatori infortunati. Nei trequarti una sola modifica rispetto alla sfida contro i Bulls. Ad estremo conferma per Rhyno Smith. A chiudere il triangolo allargato l'ala destra Ignacio Mendy e a sinistra Onisi Ratave. Al centro spazio dal 1' a Ignacio Brex al fianco di Tommaso Menoncello. In mediana il titolare a mediano di mischia è ancora Andy Uren, al suo fianco torna dal primo minuto Tomas Albornoz all'apertura.

Nel pack biancoverde in prima linea ci sono Thomas Gallo come pilone sinistro e il pilone destro è Simone Ferrari, a tallonare subentra Giacomo Nicotera. Seconda linea con il rientro di Niccolò Cannone insieme ad Eli Snyman. In terza linea i due flanker sono Alessandro Izekor e torna in campo il capitano Michele Lamaro. Come numero 8 ecco Toa Halafihi.​

«Mettiamo in campo la migliore formazione possibile, al netto di un paio di giocatori fermati da due piccoli infortuni che speravamo di non avere, cioè Fekitoa e Negri. Al di là di ciò, la scelta è stata quella di privilegiare giocatori molto performanti nelle fasi statiche: sappiamo che saranno una chiave della partita, soprattutto tra gli avanti. Edimburgo ha dei trequarti molto pericolosi e un gioco molto articolato, pertanto preferisco avere più copertura specifica e portare in panchina un 5 più 3» spiega l’head coach Marco Bortolami sulle scelte di formazione.​​

Benetton Rugby:

15 Rhyno Smith (54)

14 Ignacio Mendy (26)

13 Tommaso Menoncello (44)

12 Ignacio Brex (83)

11 Onisi Ratave (25)

10 Tomas Albornoz (51)

9 Andy Uren (22)

8 Toa Halafihi (74)

7 Michele Lamaro (C) (67)

6 Alessandro Izekor (34)

5 Eli Snyman (44)

4 Niccolò Cannone (74)

3 Simone Ferrari (106)

2 Giacomo Nicotera (41)

1 Thomas Gallo (58)

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi (47), 17 Mirco Spagnolo (16), 18 Giosué Zilocchi (17), 19 Edoardo Iachizzi (15), 20 Lorenzo Cannone (43), 21 Alessandro Garbisi (46), 22 Jacob Umaga (37), 23 Marco Zanon (79).

()= presenze in biancoverde. Head Coach: Marco Bortolami.

Indisponibili: Malakai Fekitoa, Sam Hidalgo-Clyne, Marco Lazzaroni, Sebastian Negri, Ivan Nemer, Paolo Odogwu, Edoardo Padovani, Federico Ruzza, Nahuel Tetaz, Henry Time-Stowers, Marcus Watson, Federico Zani, Manuel Zuliani. Arbitro: Ben Whitehouse (WRU).

Assistenti: Filippo Russo (FIR), Alex Frasson (FIR). TMO: Aled Griffiths (WRU).

