Festa in casa Benetton Rugby: i Leoni sono in finale di Rainbow Cup

PRO14 Rugby, nella giornata odierna, ha comunicato che l’incontro del sesto round della Guinness PRO14 Rainbow Cup tra Ospreys Rugby e Benetton Rugby, che si sarebbe tenuto sabato 12 giugno a Swansea, è stato annullato a causa di casi positivi di Covid-19 nella rosa degli Ospreys. A seguito della cancellazione, il Benetton Rugby si è quindi qualificato per la finale della Guinness PRO14 Rainbow Cup del 19 giugno. Ospreys Rugby sta lavorando a stretto contatto con la sanità pubblica gallese dopo l’ultima serie di test Covid-19 che ha restituito 3 casi positivi.

La decisione di annullare la partita è il risultato del mandato della sanità pubblica del Galles secondo cui tutte le persone che facevano parte del gruppo squadra coinvolto nella gara precedente sono ora tenute ad auto isolarsi in linea con i protocolli. In mancanza di weekend disponibili rimanenti, la partita non verrà quindi riprogrammata. Di conseguenza, in ottemperanza al protocollo PRO14 verranno assegnati quattro punti alla squadra alla quale non è possibile attribuire la causa del rinvio.

In questo caso Benetton Rugby riceverà quattro punti. L’aggiunta dei quattro punti consente al Benetton Rugby di arrivare a 22 punti in classifica. È pertanto matematicamente impossibile per qualsiasi altra squadra in classifica totalizzare più di 20 punti. Il Benetton Rugby è quindi il rappresentante ‘Nord’ nella finale della Guinness PRO14 Rainbow Cup in programma sabato 19 giugno ore 18:30 allo Stadio Monigo.

In vista della finale di Guinness PRO14 Rainbow Cup in programma sabato 19 giugno ore 18:30 allo Stadio Monigo, al momento verrà consentito l’accesso a 1.000 spettatori. Si precisa inoltre che, in seguito alla richiesta inoltrata dalla Federazione Italiana Rugby al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è in attesa della pubblicazione ufficiale del decreto di deroga che dovrebbe consentire l’ingresso allo Stadio Monigo sino al 25% della capienza massima consentita. L’accesso allo stadio potrà avvenire dalle ore 16:00.

DATE DI VENDITA, ORARI E MODALITA’ DI ACQUISTO

ONLINE: Da mercoledì 9 giugno su: https://sport.ticketone.it/event/it/47384/90600709/guinness-pro14-rainbow-cup-finale-2021-nord-vs-sud

BIGLIETTERIA STADIO MONIGO: Da lunedì 14 a venerdì 18 dalle 18:00 alle 20:00

REQUISITI DI ACCESSO ALLO STADIO NORMATIVA COVID

Si precisa che, secondo le disposizioni ministeriali per poter accedere allo Stadio Monigo, bisognerà essere in possesso di almeno 1 di questi 3 requisiti: Certificato tampone antigienico rapido o molecolare entro 48h dall’evento. Certificato di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino almeno 15 giorni antecedenti l’evento Certificazione che attesti la guarigione dal Covid-19 entro e non oltre i 6 mesi precedenti l’evento Le certificazioni sopra elencate dovranno essere obbligatoriamente presentate in forma cartacea al personale in servizio ai varchi di accesso.

TIPOLOGIA E PREZZO BIGLIETTO

Settore Arancio C: 35 euro

Settori Blu/Verde A/B e Tribuna Est: Intero: 25 euro – Under 9: 8 euro

Accesso gratuito 0-6 anni – Coloro che necessitano di acquistare i titoli di accesso con inclusione del biglietto Under 6 dovranno prima dell’acquisto, contattare la Biglietteria di Benetton Rugby per la prenotazione del posto 0422 324 330

Si precisa che oltre al prezzo il gestore applicherà il diritto di prevendita sul biglietto acquistato online e che non sarà valida per l’ingresso nessuna tessera di favore. Si ricorda che a causa delle limitazioni degli ingressi dovuti all’emergenza sanitaria in corso il titolo di accesso sarà nominativo e personale, che all’ingresso dovrà essere consegnato il titolo di ingresso, l’autocertificazione Covid-19, copia del requisito di accesso. Dovrà infine essere esibito il documento di identità.

PER INFO BIGLIETTERIA BENETTON RUGBY

TEL: 0422 324 330

EMAIL: biglietteria@benettonrugby.it