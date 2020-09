Benetton rugby, Thomas Gallo è ufficialmente un nuovo giocatore biancoverde

Il Benetton Rugby è felice di comunicare l’ingaggio del giocatore Thomas Gallo fino al 30 giugno 2021. Nato a San Miguel de Tucuman il 30 aprile 1999, 176cm per 107kg, Gallo cresce ricoprendo il ruolo di pilone sinistro nel club Universitario della sua città natale. Nazionale giovanile argentino, Thomas ha disputato il Mondiale Under 20 di un anno fa in Argentina, registrando 5 presenze contro Galles, Fiji, Francia, Australia e Sudafrica, e due mete, di cui una impressionante contro la Francia, con un coast-to-coast maestoso. Fisico roccioso, bravo nel lavoro in mischia, abile nei placcaggi e molto mobile e dinamico, oltre che capace di ricoprire anche il ruolo di tallonatore, per Gallo quella ai Leoni è la prima esperienza europea. Il giovane Pumitas, di origini italiane, si aggregherà al gruppo biancoverde nei prossimi giorni.

Queste le dichiarazioni del ds biancoverde Antonio Pavanello: «Gli infortuni occorsi alla nostra prima linea, principalmente ai piloni sinistri, ci hanno costretto a tornare sul mercato. Chiaramente nel farlo ci siamo concentrati su profili che seguivamo da tempo e Gallo fa parte di questi. Parliamo di un giocatore che si è messo in mostra un anno fa in occasione del Mondiale U20 disputatosi in Argentina, un ulteriore ball carrier che porterà dinamicità ed esplosività al reparto. Inoltre considerata la giovane età, Thomas rappresenta un profilo interessante sul quale poter lavorare in ottica futura».

Alle dichiarazioni del direttore sportivo Pavanello hanno fatto seguito quelle di Thomas Gallo: «Sono molto contento di fare parte del Benetton Rugby. Un club di gran livello, storico in Italia e anche in Europa. Ho già avuto modo di parlare con Joaquin Riera ed Ivan Nemer che mi hanno parlato benissimo di tutto l’ambiente, è una squadra composta da giocatori di grande qualità e questo mi spingerà a dare il massimo».